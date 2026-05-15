València conectará con 108 aeropuertos este verano y crecerá un 11% en plazas aéreas

Archivo - Imagen de turistas en el aeropuerto. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València conectará con 108 aeropuertos el próximo verano y crecerá un 11 por ciento en plazas aéreas, según ha informado en un comunicado el ayuntamiento de la capital valenciana, que ha detallado que entre las rutas previstas "destacan dos conexiones inéditas: Rabat y Helsinki".

Asimismo, ha apuntado que hay doce nuevas respecto a la temporada de verano anterior, con lo que "se refuerza la diversificación de destinos y se amplía la oferta hasta casi 4,7 millones de plazas".

Desde el consistorio han asegurado, atendiendo a lo anunciado por la Fundación Visit València, que esta ciudad "afronta la temporada de verano 2026 con cifras récord en conectividad aérea".

El aeropuerto valenciano operará un total de 108 rutas que acercarán la ciudad a 32 mercados internacionales a través de 40 aerolíneas, ha concretado la administración local, que ha asegurado que de este modo se "consolidará su posicionamiento como uno de los destinos mejor conectados del Mediterráneo".

En total, el aeropuerto de Valencia alcanzará las 4.697.020 plazas disponibles durante la próxima temporada de verano, lo que supone un incremento del 11 por ciento respecto al año pasado. Entre estas rutas, están las dos "conexiones inéditas hasta la fecha" con Rabat y Helsinki y las otras doce novedades respecto a la temporada de verano anterior.

Esto "refuerza la diversificación de destinos y amplía las posibilidades tanto para visitantes como para residentes", ha subrayado el consistorio Entre las nuevas conexiones previstas para esta temporada se contemplan los vuelos de Finnair a Helsinki y la ampliación de la operativa de Wizz Air con rutas a Londres Luton y Gatwick, así como a Venecia, Turín e Iai, en Rumanía.

Por su parte, Volotea sumará destinos como Florencia, Burdeos y Lille, e ITA Airways conectará València con Roma. También se incorporan nuevas rutas operadas por Dan Air a Bucarest Bacau, Israir a Tel Aviv, Ryanair a Rabat y Varsovia Modlin, y Air Nostrum a Melilla.

La presidenta de la Fundación Visit València y concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones en esta ciudad, Paula Llobet, ha destacado "el buen comportamiento de la conectividad y su impacto en la reducción del índice de dependencia del aeropuerto, que se sitúa en 12 sobre 100".

"Este indicador refleja el alto grado de diversificación de la red de conexiones y permite un mayor margen de maniobra ante posibles escenarios de inestabilidad", han subrayado, a la vez que han detallado que estos datos pueden consultarse en FOCUS, el Sistema de Inteligencia Turística de la Fundación Visit València.

"La conectividad de cara al verano es clave para el sector turístico, pero también para los valencianos, que representan el 38 por ciento de los usuarios del aeropuerto. Las nuevas rutas contribuirán a mejorar la temporada turística y, al mismo tiempo, amplían las opciones de viaje para la ciudadanía", ha manifestado Llobet.

La concejala ha afirmado que estos resultados "son fruto de una estrategia sostenida por la Fundación Visit València, centrada en la diversificación de mercados y basada en una cuidada planificación".

"Nuestro objetivo es consolidarnos como un hub mediterráneo bien conectado. Apostamos por el norte de Europa y América, y este verano València enlaza ya con las cuatro capitales escandinavas y con Montreal (Canadá), gracias a esta apuesta por la conectividad", ha expuesto.

"DE MAYOR VALOR AÑADIDO"

Asimismo, la responsable municipal ha recalcado que esta estrategia "no solo busca incrementar el número de conexiones, sino también atraer un perfil de visitante de mayor valor añadido". Igualmente, ha dicho que "la mejora de la conectividad no solo impulsa el turismo y refuerza la actividad económica, sino que también amplía las oportunidades de ocio y negocio para los valencianos y valencianas, que cuentan con más opciones para viajar y conectar con el mundo".

En el marco de esta estrategia, Fundación Visit València participará la semana que viene en el encuentro profesional Routes Europe, que se celebrará en Rímini (Italia) del 18 al 20 de mayo y donde tiene previstas una veintena de reuniones con aerolíneas.

DOBLE OBJETIVO

"El objetivo es doble: por un lado, consolidar y reforzar la operativa con compañías que ya vuelan a València, especialmente del mercado nórdico como SAS, Norwegian, Finnair o Air Baltic; y por otro, abrir nuevas oportunidades con aerolíneas que todavía no operan en el aeropuerto, especialmente del mercado americano, como United, American Airlines, Air Canada o Avianca", ha detallado el Ayuntamiento.

Con esta agenda de trabajo, la Fundación Visit València "refuerza su apuesta por la diversificación de mercados y la captación de nuevas rutas estratégicas".