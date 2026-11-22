VALÈNCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición solidaria de 'Valencia contra el Cáncer' ha vuelto a batir sus récords históricos con 26.409 participantes, con una participación del 59,50% de mujeres, y una recaudación de 132.045 euros que, como cada año, se destinarán de forma íntegra a financiar proyectos de investigación en cáncer.

"Un nuevo récord que confirma el crecimiento de una iniciativa que, año tras año, convierte las calles de València en una gran marea de solidaridad por la investigación en cáncer", ha resaltado la organización en un comunicado.

Asimismo, la jornada ha reunido a corredores, patinadores y marchadores en una mañana marcada por el deporte, la emoción y, sobre todo, por "el compromiso de miles de personas con quienes se enfrentan a la enfermedad".

Organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en València, en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia y con el apoyo principal de la Diputació de València, CaixaBank y la Fundación 'la Caixa', el evento ha vuelto así a convertir el Paseo de la Alameda en el epicentro de esta causa.

La jornada ha contado con la presencia de representantes de las empresas patrocinadoras y colaboradoras, así como del delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes; de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá; de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil; del diputado de Turismo y Deportes, Pedro Cuesta; y del comisario de la Policía Local, Francisco Javier Moreno García.

Todos ellos han estado acompañados por el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, Tomás Trenor, quien ha enviado un mensaje de agradecimiento especial a todas las personas que han hecho posible esta edición, en la que el evento, previsto inicialmente para el día 18 de octubre, tuvo que ser aplazado ante la alerta naranja por lluvias.

"Queremos agradecer de corazón el apoyo de todas las personas que hoy no nos han fallado. Detrás de cada dorsal, de cada paso y de cada euro recaudado hay un compromiso con quienes hoy están pasando por un cáncer y con quienes lo harán en el futuro. Valencia ha vuelto a demostrar que es una ciudad solidaria y que, cuando nos unimos por una causa como esta, somos capaces de llegar mucho más lejos", ha señalado Tomás Trenor.

MÁS DE 132.000 EUROS PARA SEGUIR INVESTIGANDO

Uno de los momentos más esperados de la jornada ha sido el descubrimiento del cheque con la cifra de recaudación. Un total de 132.045 euros gracias a las más de 26.000 personas que han adquirido su dorsal 100% solidario. Esta cifra se suma a la lograda en esta edición del circuito de RunCáncer, que con más de 100 pruebas celebradas en lo que llevamos de año, ya ha alcanzado los 569.548 euros.

El cien por cien de esta recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia para impulsar proyectos de investigación oncológica. En este momento, gracias a todos estos años de RunCáncer Valencia, ya se ha logrado financiar el desarrollo de 55 proyectos, que se pueden consultar aquí.

Cada uno de los dorsales vendidos, con un precio de cinco euros, se convierte en una aportación directa a la investigación y en una nueva oportunidad para seguir avanzando frente a una enfermedad que afecta cada año a miles de personas.

"Lo que conseguimos hoy va mucho más allá de superar una cifra. Estos 132.045 euros significan seguir dando oportunidades a la investigación, apoyar a nuestros investigadores y avanzar hacia diagnósticos más precoces y tratamientos más eficaces. Ese es el verdadero sentido de 'Valencia contra el Cáncer': transformar la solidaridad de miles de personas en recursos para investigar y seguir avanzando hacia un futuro en el que podamos plantar cara al cáncer con más herramientas y más esperanza", ha añadido Tomás Trenor.

"MAREA DE SOLIDARIDAD"

La cita ha arrancado a las 8:30 horas con la carrera competitiva, a la que han seguido la patinada popular y la marcha nórdica. La caminata ha sido la prueba más multitudinaria, donde miles de personas han tomado una salida que ha durado 40 minutos.

Todas las modalidades han compartido un recorrido de 6 kilómetros, con salida y meta en el Paseo de la Alameda. La imagen de más de 26.000 personas avanzando juntas por Valencia ha vuelto a convertir la jornada en "una auténtica fiesta de la solidaridad".

El lema de esta 11º edición, 'Yo Soy La Cura', ha estado presente durante toda la jornada como hilo conductor de un evento que reivindica el papel de todos en la lucha contra el cáncer: investigadores, profesionales sanitarios, pacientes, familiares, empresas, voluntarios y ciudadanos.

Asimismo, también se han batido récords de participantes con un total de 9.872 inscritos (con un 52% de mujeres) y 6.401 corredores llegados a meta, convirtiendo a esta edición en la más numerosa de estos once años de 'Valencia contra el Cáncer'.

En clave deportiva, los ganadores han sido Joshua García (18.35), en hombres, y Ana Carvajal (20.22), en mujeres. En el podium masculino, han acompañado al ganador los corredores Fran Torrent (18.43) y Alejandro Benages (19.11). Las corredoras Alba López (21.00) y Amma Lacal (22.19), han entrado la segunda y tercera en meta. Asimismo, los equipos con más corredores llegados a meta han sido Ford, Grupo Bertolín y Velas Maraton.

Tras la llegada de los corredores, ha sido el turno de la patinada, la marcha nórdica y la caminata, que ha vuelto a convertirse en una de las grandes protagonistas de la jornada, donde miles de personas han recorrido los seis kilómetros en un ambiente festivo, familiar y reivindicativo.