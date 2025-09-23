València denominará el jardín junto al Roig Arena como 'Parc de l'Afició del València Basquet'

La Comisión de Bienestar Social y Cultura aprueba el nombramiento de Gemma Mas como Defensora de las personas con discapacidad

La Comisión municipal de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de València ha acordado este martes, en su sesión mensual de septiembre, denominar el futuro jardín ubicado junto al recinto Roig Arena como 'Parc de l'Afició del València Basquet'.

El acuerdo nace de la propuesta remitida por la Delegación de Parques y Jardines, "en reconocimiento a esa gran afición y como homenaje a su entusiasmo y comportamiento deportivo", según ha informado el consistorio en un comunicado.

La denominación de las vías, edificios y espacios públicos de la ciudad es competencia de la Alcaldía, que ha delegado en la Junta de Gobierno Local, previo dictamen de la comisión de Cultura, según expresa el Reglamento de concesión de honores y distinciones, aprobado en sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento el 30 de junio de 2022.

La reurbanización del entorno del Roig Arena era "condición necesaria" de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ha permitido la construcción del recinto deportivo. El nuevo parque será de propiedad municipal y dotará al distrito de Quatre Carreres de un nuevo espacio de 40.000 metros cuadrados de zonas verdes, áreas peatonales, juegos infantiles y pista deportiva.

En el Parc de l'Afició del València Basquet, la ciudadanía será la "gran protagonista" gracias tanto a la propia concepción del espacio como a su dotación. Los 47.000 m2 ocupados originariamente por suelo "desnudo" y una "testimonial" presencia de vegetación pasarán a estar dotados con 10.500 m2 de césped, 26.000 m2 de pavimentación peatonal y 3.500 m2 de especies arbustivas y árboles, aumentando la población de árboles de las 182 unidades existentes antes de la actuación hasta las 341.

También pensando en el peatón, la zona contará con un área de juegos infantiles inclusivos equipada con 10 juegos. Por otra parte, la pista polideportiva integrada dentro del antiguo CEIP Les Arts ha sido restaurada y reequipada con nuevo mobiliario, así como unas gradas que harán del espacio una zona más completa.

Asimismo, la reurbanización llevará consigo la incorporación de 176 bancos (por los 44 anteriores), 55 papeleras (por las 12 anteriores), 53 aparca bicicletas (por los dos anteriores), 136 farolas (por las 75 anteriores), así como una zona de picnic equipada con tres mesas.

DEFENSORA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Comisión de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes ha aprobado igualmente este martes el nombramiento de Gemma Mas Marina como Defensora de las personas con discapacidad de la ciudad de València, por un plazo de cuatro años, a contar desde la fecha de su ratificación por el Pleno municipal, previsto para la próxima semana.

El puesto se encontraba vacante tras la defunción de María Teresa Navarro Ferrero, que ha sido propuesta este año como hija adoptiva de la ciudad de València, a título póstumo.

El nombramiento de Gemma Mas cuenta con el visto bueno de la Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad, que ha acreditado que "cumple los requisitos necesarios para ser nombrada en el cargo, que tiene como finalidad proteger y defender los derechos de las personas con discapacidad". La Defensora depende orgánicamente de la Concejalía delegada de Servicios Sociales.