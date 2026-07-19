València digitaliza la ruta turística del Santo Cáliz con una aplicación móvil y paneles interactivos

Archivo - Imagen del Santo Cáliz que se venera en la Catedral de València. - ALBERTO SAIZ - Archivo

VALÈNCIA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha digitalizado la ruta turística del Santo Cáliz con el desarrollo de una aplicación móvil específica y la instalación de dos paneles interactivos informativos, según ha indicado el consistorio en un comunicado. Así, ha destacado que la actuación ha permitido reforzar la experiencia de visita de este itinerario urbano, que conecta distintos enclaves de la capital valenciana vinculados a la reliquia que se custodia en su Catedral.

Esta iniciativa complementa la señalización física de la ruta y permite a quienes quieran realizarla recorrer los diferentes puntos de interés de forma autoguiada, accesible e interactiva. Para ello, la aplicación incorpora contenidos multimedia; geolocalización, con mapas en dos y tres dimensiones; audioguías, elementos de realidad aumentada y dinámicas de gamificación relacionadas con el recorrido.

En este último caso, los juegos consisten en retos, preguntas y respuestas, búsqueda de objetos también en tres dimensiones, filtros aumentados o una experiencia tipo scape room.

Cada punto cuenta con contenidos propios, como textos que contienen información histórica, datos culturales y contextuales, así como curiosidades, ha agregado el Ayuntamiento, que ha señalado que todo ello se ofrece con "un lenguaje adaptado y accesible". Además, se incluyen recursos como fotografías, infografías o vídeos que se pueden compartir fácilmente en redes sociales.

Estos materiales están disponibles en valenciano, castellano e inglés, y "se ajustan a criterios de lectura fácil y accesibilidad para favorecer su comprensión por todos los públicos", ha subrayado la administración municipal.

La ruta digital incluye los doce puntos de interés del itinerario: l'Almodí, el Monasterio de la Santísima Trinidad, el Museo de Bellas Artes, los Jardines del Real, el Convent de Sant Domènec, la iglesia del Patriarca, la Lonja, las Torres de Serranos, el Palau dels Borja, la Basílica de la Virgen de los Desamparados, la plaza del Arzobispo y la Catedral.

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones en València, Paula Llobet, ha señalado que "la iniciativa se enmarca en las actuaciones municipales orientadas a diversificar la oferta turística de la ciudad y avanzar en la digitalización del destino".

"El objetivo es mejorar la interpretación del patrimonio religioso, histórico y cultural vinculado al Santo Cáliz y facilitar una experiencia turística más completa, moderna y accesible", ha resaltado la edil.

PANELES INFORMATIVOS

El proyecto, ha agregado el consistorio, contempla también el suministro e instalación de dos paneles digitales informativos en dependencias municipales con el fin de ofrecer información sobre la ruta y su contexto histórico y cultural.

Estos dispositivos "refuerzan el componente físico y visual del itinerario y permiten completar la experiencia de las personas que visitan los puntos de interés".

La actuación está financiada por la Unión Europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-NextGenerationEU, y forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de València, dentro de la actuación 'Creación del producto turístico: València Ciudad del Santo Cáliz'.

"TRANSFORMACIÓN DIGITAL"

Con esta intervención, el Ayuntamiento de València "avanza en la creación de una ruta turística más accesible, interactiva y conectada, que permite difundir el valor histórico, espiritual y patrimonial del Santo Cáliz y reforzar la transformación digital de la oferta turística de València".