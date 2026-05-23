València dispondrá de pulseras identificativas para que los más pequeños no se pierdan en las playas

Pulseras - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha preparado un dispositivo especial para que las familias que acudan en esta campaña estival a disfrutar de las playas de la ciudad puedan estar más tranquilas respecto a la actividad y localización de sus miembros más pequeños.

Tanto desde la Policía Local como desde el Servicio de Playas, a través de Cruz Roja, se ha previsto el reparto de pulseras identificadoras los niños y niñas que acudan a las playas con sus familias, así como para las y los bañistas de más edad y también para las personas con discapacidad.

Tal como ha explicado el concejal de Seguridad, Jesús Carbonell, "con esta medida se facilita la identificación y la localización de las personas usuarias en caso de pérdida o desorientación en la playa".

En el caso de la Policía Local, las pulseras se podrán conseguir en el retén de playas, situado en el número 65 de la calle de Pavía. Se trata de unas pulseras resistentes al agua en las que se indica el nombre del adulto responsable junto a su número de teléfono, para que se pueda establecer contacto en caso de extravío. Se ha realizado una tirada inicial de 8.000 unidades, que se irán reponiendo durante el período estival, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Jesús Carbonell ha señalado que estas pulseras "se incorporan como una herramienta preventiva más en la playa, para tranquilidad de las familias, y se suman a otras propuestas dirigidas a la ciudadanía, como los kits de ropa para personas que sufren el robo de pertenencias en la playa".

Por su parte, Cruz Roja dispone también de pulseras identificativas en todas las postas de las playas de la ciudad, con la misma función que las de la Policía Local.

Tal como ha señalado la concejala de Playas, Mónica Gil, la experiencia de Cruz Roja ha hecho que se implanten estos dispositivos para poder reducir al máximo el tiempo entre el hallazgo y el aviso de los padres a través de un efectivo sistema de localización.

TÉCNICAS DE LOCALIZACIÓN

El personal especializado en socorrismo de Cruz Roja se activa de manera inmediata en caso de extravío de un menor en la playa, en coordinación con la Policía Local. Según la experiencia de asistencia de años anteriores, en la mayoría de los casos, cuando los niños o personas dependientes se desorientan, tienden a caminar de manera inconsciente en contra del sol y a favor del viento. Dado que el sol de frente molesta a la vista, las personas perdidas suelen cambiar de dirección para evitar el deslumbramiento.

Además, el viento también influye en el movimiento, dado que los desplazamientos se producen con más comodidad con el viento a favor. Gracias a estas pautas, el personal socorrista puede predecir con mayor facilidad hacia dónde se ha desplazado el menor o la persona perdida y reducir el tiempo de búsqueda.

La concejala de Playas, Mónica Gil, ha afirmado que "desde la Delegación de Playas seguimos reforzando todas aquellas medidas preventivas que contribuyen a mejorar la seguridad y la tranquilidad de las familias que disfrutan de las playas de València durante el verano".

En este sentido, la delegada ha apuntado que "uno de los servicios más importantes y eficaces que ofrece el dispositivo de asistencia sanitaria, salvamento y socorrismo son las pulseras identificativas para menores, personas mayores y personas con alguna discapacidad; una herramienta sencilla pero fundamental para actuar con rapidez en caso de extravío".

"Cada verano nuestras playas reciben miles de visitantes y, en espacios tan concurridos como la Malva-rosa o el Cabanyal, es habitual que algunos niños puedan desorientarse o separarse momentáneamente de sus familias. Gracias a estas pulseras podemos reducir de manera considerable el tiempo de localización y facilitar un reencuentro rápido y seguro", ha concluido.