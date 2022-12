Valencia.- El edificio que sustituirá a Bloque Portuarios se hará en Astilleros y tendrá dos bloques con cuatro alturas

Gómez anuncia la licitación de redacción del proyecto y lamenta que el Consell no lo haya declarado de interés público para agilizarlo

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El edificio que sustituirá a las construcciones que forman el Bloque Portuarios de València, que se derribarán por ser inviable su rehabilitación, se ubicará en el solar de 2.100 metros cuadrados situado entre las calles Astilleros, Vicente Guillot 'Tío Bola' y Eugenia Viñes. La nueva edificación la conformarán dos bloques de casas de cuatro alturas --planta baja y tres alturas-- que albergarán entre 70 y 80 viviendas de uno, dos y tres dormitorios.

Así lo ha indicado este lunes la vicealcaldesa de la capital valenciana y edil de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, que ha anunciado la licitación de la redacción del proyecto referido al nuevo inmueble, que se conocerá como Bloque Astilleros. Los dos bloques que conformarán esta construcción estarán separados por un espacio libre de uso público, especialmente para los vecinos, y contarán con un aparcamiento subterráneo.

Gómez ha expresado su satisfacción por realizar este anuncio que según ha dicho avanza en el cumplimiento del "compromiso" adquirido con los propietarios del Bloques Portuarios, que llevan "muchos años sufriendo, décadas viendo cómo este entorno se degrada hasta llegar a puntos en los que la convivencia se ha hecho imposible".

No obstante, ha lamentado que la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática no haya declarado de interés público este proyecto para poder agilizarlo y avanzar en la "alternativa" a Bloque Portuarios. "Pedimos a Vivienda la declaración de interés público hace un año. Nos hubiéramos ahorrado muchos meses. Es algo que se acordó y se habló pero que finalmente no se hizo", ha declarado.

La responsable municipal, que ha agregado que el derribo de Bloque Portuarios y la salida planteada como "alternativa habitacional" a sus propietarios debe quedar contemplada en el Plan Especial del Cabanyal (PEC), ha valorado que se pueda "avanzar en la solución que permitirá a estos vecinos disponer de una vivienda digna" y "acabar con un problema urbanístico y social".

Igualmente, ha señalado que con la actuación prevista "se mejora la calidad de vida del barrio" y "aumentan la vivienda pública". Sandra Gómez ha explicado que para ofrecer de modo "más rápido" esa alternativa se ha optado antes de acometer el derribo de Portuarios por impulsar la redacción del proyecto de Astilleros, licitar después la obra y concluir con la construcción prevista, de modo que los propietarios tengan su nueva vivienda antes de que desaparezca la actual.

La vicealcaldesa ha resaltado además la decisión de ubicar los nuevos inmuebles en una lugar próximo, en concreto, a 350 metros. Ha destacado que esta circunstancia permitirá a los vecinos mantenerse en el entorno en el que residen. Se trata de una parcela que inicialmente tenía destino escolar y que se prevé ahora como residencial.

Gómez ha indicado que Bloque Portuarios --construido en los años 50 para proporcionar viviendas sociales en la zona marítima y principalmente a los trabajadores del puerto, ha recordado-- supera la volumetría y la altura de la franja litoral --tiene siete alturas y 90 metros de longitud--, de modo que "sobresale de la tipología" de edificaciones del Cabanyal.

La titular de Desarrollo y Renovación Urbana ha avanzado también que las construcciones que tras su derribo se levantarán en ese suelo respetarán las alturas tradicionales para "integrarse mejor en el entorno" y "en la futura vía verde" que prevé el PEC, como sucederá también con las de Astilleros. "Se seguirá el guión del entorno. No se hará una finca ni nada que distorsione lo que es el diseño urbano de la zona. Se ha hecho una apuesta importante por mantener el diseño urbanístico histórico y priorizar que la nueva edificación quede integrada", ha insistido.

Respecto a las características de las viviendas de Bloque Astilleros, la vicealcaldesa ha añadido que tendrán entre 50 y 90 metros cuadrados útiles. "No hemos querido hacerlas más grandes para que sean lo más similares posibles a las viviendas de Bloque Portuarios" y para que acceder a ellas sea una operación "asumible" por los vecinos, ha concretado Gómez. "Lo más fácil para no hacer un desembolso importante es darles una vivienda que cumpla las mismas condiciones de superficie", ha apostillado.

SOSTENIBILIDAD

En el proceso de licitación de la redacción del proyecto de Bloque Astilleros, para elegir al equipo que se hará cargo de ella, se tendrán en cuenta criterios como la eficiencia energética y la sostenibilidad de las nuevas casas, su integración arquitectónica en el contexto urbano y el óptimo aprovechamiento de la edificabilidad y del número de viviendas que se obtenga así como su calidad funcional y la flexibilidad de espacios, ha comentado Sandra Gómez.

Por otro lado, ha apuntado que se estima un presupuesto de obra de cerca de 9 millones de euros (6.600.000 euros sin IVA). En la redacción se establecen dos fases, la del proyecto básico de dos meses y medio y la del proyecto de ejecución de tres meses.

A esta licitación podrán presentarse equipos formados por arquitecto y se valorará que estén acompañados de expertos de metodología BIM, sostenibilidad, eficiencia energética o construcción bioclimática. Los honorarios previstos para la redacción y la dirección de obra son de 718.945,50 euros incluido del IVA.

Sandra Gómez ha reiterado que tenía "mucha ganas" de anunciar la construcción del inmueble que sustituirá a Bloque Portuarios y ha expuesto que "no se ha hecho antes porque no está aprobado el PEC". "Se va a aprobar ya y mientras, puede desarrollarse el proyecto. Cuando aprobemos el PEC, licitaremos esta obra", ha detallado.

La vicealcaldesa ha calculado que el PEC pueda aprobarse en el primer semestre de 2023. "Quiero ser prudente pero muy optimista. Ahora estamos en alegaciones y creo que lo vamos a poder aprobar todo rápidamente. Está todo muy hablado y acordado y todo va a ir muy ágil", ha añadido.

"LO MÁS PEQUEÑA POSIBLE"

Preguntada por el suelo de Bloque Portuarios, ha manifestado que se lo queda el Ayuntamiento y la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) y ha comentado que a los propietarios de viviendas se les compensará su derecho y el valor económico del inmueble con la futura construcción de Astilleros.

"El Ayuntamiento a cambio de quedarse determinadas viviendas va a desarrollar el proyecto de Bloque Portuarios. Eso no va a poder igualar toda la operación. Ahí estamos muy pendientes de todos fondos Next Generation del año que viene. Habrá una parte que aportar, intentaremos que sea lo más pequeña posible", ha aseverado Gómez.