València es elegida por Bloomberg Philanthropies para el programa 'Youth Climate Action Fund'

Imagen de archivo de un paseo por el Jardín de Viveros de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

València ha sido una de las ciudades elegidas por la organización Bloomberg Philanthropies para participar en el programa internacional 'Youth Climate Action Fund', que tiene como objetivo impulsar la participación activa de jóvenes de entre 15 a 24 años en el diseño y ejecución de soluciones frente a los retos climáticos urbanos, alineadas con las prioridades estratégicas de cada municipio.

Para ello, el programa proporciona financiación directa, asistencia técnica y acompañamiento institucional a los ayuntamientos participantes, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha señalado "la importancia de que la ciudad vuelva a ser elegida por una entidad de prestigio como es Bloomberg Philanthropies para implantar un proyecto en el que se verán beneficiados los jóvenes, que podrán realizar propuestas relacionadas con el cambio climático y su ciudad".

En concreto, València tendrá que plantear convocatorias dirigidas a la juventud que vive en la ciudad para que presenten propuestas innovadoras en materia climática. Los proyectos seleccionados reciben desde Bloomberg Philanthropies una dotación inicial de hasta 50.000 dólares, así como apoyo técnico especializado.

Además, si esta primera fase se ejecuta con éxito, se puede acceder a una nueva fase con una financiación adicional equivalente destinada a ampliar el alcance de las actuaciones y a fomentar una mayor participación.

El anuncio se ha realizado durante la celebración de Bloomberg CityLab 2026 que se ha llevado a cabo esta semana en Madrid con una participación de 300 ciudades de todo el mundo. Los resultados obtenidos en la primera fase del programa, implementada en 98 ciudades de 34 países, evidencian un impacto significativo tanto en términos ambientales como de gobernanza.

Entre los principales indicadores destaca el incremento de 22 puntos porcentuales en la confianza de la juventud hacia sus gobiernos locales, así como el aumento de su percepción de capacidad para abordar los desafíos climáticos.

Asimismo, el programa ha propiciado cambios estructurales en las administraciones locales, al incluir la creación de consejos juveniles, órganos consultivos y procesos de presupuestos participativos.

Un porcentaje relevante de municipios ha incorporado de manera permanente la participación juvenil en sus estrategias y políticas públicas, lo que refuerza modelos de gobernanza más inclusivos y colaborativos.

300 NUEVAS CIUDADES

A nivel global, la ampliación del programa incorpora 300 nuevas ciudades distribuidas en América, Europa, África, Asia, Oceanía y Oriente Medio, lo que consolida esta iniciativa como una de las principales plataformas internacionales de innovación pública en materia de acción climática y participación ciudadana.

Desde su lanzamiento, más de 300.000 jóvenes han participado en el 'Youth Climate Action Fund', y han contribuido a la creación de espacios verdes, a la mejora de infraestructuras urbanas, a la reducción de residuos y al desarrollo de soluciones sostenibles con impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía.

Esta iniciativa se enmarca en las estrategias internacionales de fortalecimiento de la capacidad institucional de los gobiernos locales, mediante la promoción de nuevas formas de colaboración entre administraciones y ciudadanía para dar respuesta a los retos globales desde el ámbito local.