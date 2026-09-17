València empieza a recuperar la normalidad tras una lluvia torrencial que deja hasta 81 l/m2

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València comienza a recuperar la normalidad tras la lluvias torrencial que cayó este jueves, que ha dejado hasta 81 l/m2 y que ha provocado desde anoche más de 250 servicios atendidos por los bomberos municipales como achiques, caída de ramas y saneamiento. Los túneles de Pechina y Hermanos Machado ya se han reabierto al tráfico, segú ha informado el Ayuntamiento de València.

Así, Aemet recogía hasta 54,77 l/m2 mientras que en la red de pluviómetros municipales anotaba hasta diez observatorios con valores superiores a los 50 l/m2 por la furte tromba de agua.

En concreto, las cifras más altas las registró la estación de Mestalla con 81,50 l/m2; La Torre, 75,20 l/m2; Ronda Sur, 65,00 l/m2; Parque de Cabecera, con 64,25 l/m2; Bombeo Massarrojos, con 62,90 l/m2; Vara de Quart, con 62,80 l/m2; Ibiza, 61,75 l/m2; Grandes Vías, con 58,10 l/m2; el Complejo Oficial de Seguridad de la Policía Local y Bomberos (COS), 56 l/m2; Benimamet, 51,00 l/m2; situado en la Avenida del Cid, 56,00 l/m2; Cano Molinera, 47,70 l/m2; Alameda: 42,75 l/m2; El Saler, 34,40 l/m2; y el de la EDAR Perellonet, 2,50 l/m2.