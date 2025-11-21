València enciende la Navidad con música y pirotecnia para "apoyar" al comercio local: "Es precioso"

Cientos de personas asisten al acto del encendido de la iluminación de Navidad de València - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

València ha adelantado el encendido de las luces y la ambientación de Navidad, una acción tradicional que se repite cada año, y que en esta ocasión se ha llevado a cabo en la tarde de este viernes en una ceremonia festiva que ha aunado música, pirotécnica y luz.

El objetivo, tal como ha explicado la alcaldesa, María José Catalá, es "dar apoyo" desde el Ayuntamiento a la actividad del comercio local, e "impulsar la dinamización" comercial en la ciudad, en el marco de la campaña de Navidad, como fuente de creación de riqueza y empleo.

El balcón principal del Ayuntamiento ha sido el escenario donde se ha ofrecido el espectáculo titulado La Música encén el Nadal, un cuento navideño que ha contado con las actuaciones de la cantante valenciana Melani García, ganadora del programa de televisión Tu cara me suena, acompañada por el pianista valenciano Eduard Marquina, especialista en música de jazz y en improvisación; y por el violinista Federico Nathan, profesor de la escuela de música internacional Berklee València.

La propuesta escénica ha incluido también la actuación de la coral Juan Bautista Comes, del Conservatorio Municipal José Iturbi, bajo la batuta de su directora titular, Cristina Contreras, y la interpretación de la niña solista Yaimar Peña.

Así, las luces de la plaza se han apagado antes de dar inicio al espectáculo, para centrar la atención en las actuaciones de la fachada principal del edificio consistorial, y para realzar el encendido de la iluminación festiva.

El público asistente ha coreado la cuenta atrás que ha culminado con el encendido de las luces por parte de las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, junto a la alcaldesa, María José Catalá. En ese momento un estallido de confeti ha dado paso a un espectáculo piromusical a cargo de la empresa Pirotecnia Valenciana, para realzar la iluminación de Navidad de la plaza del Ayuntamiento.

CATALÁ: "ES MUY RECONFORTANTE"

La alcadesa de València, María José Catalá, ha aseverado que el encendido del árbol de Navidad es "una de las cosas más especiales que hacemos durante todo el año", y ha añadido que "prepararlo con cariño, vincularlo con algo tan nuestro como es la música y ver la reacción de todas las personas que han venido a la Plaza del Ayuntamiento es muy reconfortante". "Es precioso", ha agregado.

Al hilo, ha indicado que "vincular este encendido a la música dentro de la estrategia València Music City es todo un acierto", algo que para el consistorio es "muy natural". "Espero de verdad que la campaña de Navidad sea muy especial para todas las familias valencianas y, sobre todo, también que nuestra ciudad lo viva de forma especial", ha enfatizado.

Además, ha explicado que la intención era que el alumbrado "sea cada vez más bonito", al mismo tiempo que ha animado a los valencianos a disfrutar la Navidad.

Catalá se ha mostrado muy satisfecha por el esfuerzo impulsado desde el Ayuntamiento para llevar la decoración y la campaña navideña a todos los barrios de la ciudad. De hecho, la corporación ha destinado de nuevo este año un montante de 1.100.000 euros, que ha permitido adornar con motivos navideños más de un centenar de calles, plazas, parques y rincones urbanos.