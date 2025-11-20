València enciende este viernes la Navidad con un espectáculo de música, pólvora y luces

Archivo - Encendido de la iluminación navideña de la plaza del Ayuntamiento de Valencia, a 4 de diciembre de 2024 - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Navidad arrancará en València este viernes 21 con el espectáculo multidisciplinar 'La llum encén el Nadal', una propuesta que combinará música, narración, iluminación y pirotecnia y que dará comienzo a las 19.30 horas en la plaza del Ayuntamiento.

Una vez concluya el espectáculo, las falleras mayores de València, Carmen Prades (mayor) y Marta Mercader (mayor infantil) protagonizarán el encendido de las lunes navideñas junto a la alcaldesa de la ciudad, Mª José Catalá, avanza el consistorio.

La propuesta escénica se desarrollará en el balcón del Ayuntamiento, donde se instalará una tarima que permitirá que el público a pie de calle siga las actuaciones de músicos y cantantes. Una voz superpuesta relatará, en formato de cuento infantil, el hilo argumental que sustentará las intervenciones musicales.

La puesta en escena contará con la participación de la cantante valenciana Melani García, ganadora del programa de televisión 'Tu cara me suena', quien actuará acompañada por el pianista valenciano Eduard Marquina, especialista en música de jazz y en improvisación, y por el violinista Federico Nathan, profesor de la escuela de música internacional Berklee València.

Al igual que el año pasado, volverá a tomar parte en el acto de encendido de las luces la coral Juan Bautista Comes, del Conservatorio Municipal José Iturbi, bajo la batuta de su directora titular, Cristina Contreras. La actuación de la coral contará con la interpretación de la niña solista Yaimar Peña.

PLAZA A OSCURAS Y ESTALLIDO DE CONFETI

El espectáculo comenzará con toda la plaza a oscuras y únicamente iluminado el balcón principal de la fachada del edificio consistorial. Las actuaciones se sucederán y se irán iluminando las ventanas del Ayuntamiento en función del relato.

Una vez la voz narradora ponga punto final al cuento, se invitará al público a corear una cuenta atrás que culminará con el encendido de las luces por parte de la alcaldesa junto a las falleras mayores de València.

En ese momento, un estallido de confeti dará paso a un espectáculo piromusical a cargo de la empresa Pirotecnia Valenciana, que realzará la iluminación de Navidad de la plaza del Ayuntamiento. La convocatoria concluirá con varios minutos de ambientación musical navideña con villancicos que resonarán por toda la plaza.

El concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno, invita a toda la ciudadanía a disfrutar de esta propuesta dirigida a todos los públicos pensada como elemento dinamizador de las actividades de Navidad en la ciudad. El encendido de las luces en el centro urbano supone el arranque de la decoración navideña municipal que, un año más, llega a todos los barrios y pedanías de València.