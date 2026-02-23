València estrena la unidad de Policía Local en patinete eléctrico para vigilar los carriles bici de la ciudad

VALÈNCIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València ha estrenado este lunes la unidad de la Policía Local que transitará en patinete eléctrico por los carriles bici con el fin de vigilar estos circuitos para garantizar la seguridad vial, evitando siniestros, infracciones y malos usos. La capital valenciana es con esta iniciativa "pionera en España" en implantar un servicio de estas características.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha presidido esta jornada el acto en el que se ha presentado esta nueva unidad policial y tras el actual sus agentes han comenzado a patrullar. El punto elegido ha sido la explana de la Plaza de Toros de la ciudad, junto a uno de los carriles bici más transitados.

La unidad, llamada Grupo de Inspección y Vigilancia de los Viales Ciclistas, la integran doce agentes que trabajarán para "ordenar, proteger y mejorar la convivencia entre viandantes, vehículos a motor tradicionales, bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP) como los patinetes eléctricos".

Así, velará por el cumplimiento de la normativa aplicable a bicicletas y VMP, realizará controles de velocidad, alcohol, drogas, utilizará un "medidor pionero" para detectar los patinetes eléctricos ilegales y localizará --junto con la ayuda de peatones y ciclistas-- los puntos conflictivos y también los desperfectos en la red ciclista para proceder a su mejora o reparación.

"Estamos convencidos de que va a ser todo un éxito. Presentamos una unidad que posiblemente sólo exista en Valencia y que va a ser referente. Ya hay ayuntamientos de toda España que nos han preguntado y quieren conocer el funcionamiento de esta unidad", ha afirmado María José Catalá, que ha recordado que "la ciudad tiene 200 kilómetros de carril bici".

"Nosotros no hemos parado de crecer porque apostamos por una ciudad que circula con vehículos de movilidad personal, pero siempre hemos dicho que no se podía crecer sin tener en cuenta la seguridad y sin tener en cuenta al peatón", ha remarcado la primera edil.

La alcaldesa ha resaltado que "desde 2019 a 2023 crecieron en un 186 por ciento los siniestros en esta ciudad vinculados con los vehículos de movilidad personal". "El anterior gobierno municipal no tomó ni una sola medida para reducir esta siniestralidad, ni tampoco analizó si algunos carriles bici no funcionaban de forma adecuada desde el punto de vista de la seguridad. Nosotros cogemos el toro por los cuernos y además, intentamos reducir la siniestralidad", ha subrayado Catalá.

Los patinetes eléctricos de la nueva unidad de la Policía Local de València han sido diseñados especialmente para su misión por una empresa valenciana, con el fin de lograr que sean "seguros para el patrullaje", minimicen "los riesgos para los agentes" y garanticen "la máxima visibilidad y capacidad de respuesta ante cualquier urgencia".

El uso de estos VMP permite "una patrulla integrada en la red de movilidad urbana, con mayor capacidad de observación directa y detección precisa de infracciones como velocidad inadecuada, circulación indebida o maniobras peligrosas", además de tener un papel disuasorio para la comisión de infracciones o para llevar a cabo imprudencias o conducciones no adecuadas.

Los nuevos patinetes policiales permiten por, su reducido tamaño y gran maniobrabilidad, una aproximación rápida a puntos conflictivos, así como la inspección del estado del carril, la señalización y los elementos de seguridad.

En intervenciones con usuarios infractores, los VMP de vigilancia que se han estrenado este lunes ofrecen "la agilidad necesaria para alcanzar y detener con seguridad a quienes intenten evadir la acción policial".

Desde el Ayuntamiento han asegurado que esta unidad "refuerza de forma eficiente y sostenible la presencia policial en espacios donde los vehículos tradicionales de seguridad ciudadana muestran limitaciones operativas".

PLAN VECTOR 2026-2030

La creación de la nueva unidad policial en patinete fue una de las 55 medidas anunciadas por María José Catalá en el último Debate sobre el estado de la ciudad.

Esta acción municipal está enmarcada, además, en el Plan Vector 2026-2030 del Ayuntamiento de València para "conseguir reducir a la mitad los accidentes mortales y graves en los próximos cuatro años".

El consistorio ha remarcado, asimismo, que de esta manera, la capital valenciana sigue las líneas marcadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) en su Estrategia de Seguridad Vial 2030 para "alcanzar una ciudad más segura".

Los doce agentes en patinete forman parte de los 34 nuevos funcionarios que se han incorporado recientemente a la sección de motoristas de la Unidad de Seguridad Vial de la Policía Local de València, formada ahora por 71 efectivos y rediseñada para responder con mayor eficacia y rapidez a las necesidades de la movilidad urbana, ha añadido la administración local.

El intendente jefe de la Unidad de Seguridad Vial de esta policía local, Benito Velasco, ha explicado durante la presentación y entrada en servicio de los nuevos VMP que se ha trabajado con la empresa fabricante de los estos patinetes --la valenciana Cecotec-- para diseñar "un vehículo que se adaptara a la función policial", dado que "requiere de unas funciones específicas".

CARACTERÍSTICAS

Velasco ha comentado que para el diseño de estos VMP se ha tenido en cuenta "la seguridad de los policías", por lo que se ha dotado a estos patinetes de una "plataforma ancha y de un mástil ancho y robusto que le dé estabilidad, así como de amortiguadores independientes, doble motor, y frenos de disco". Además se les ha incorporado el "kit policial: sirena y elementos prioritarios".

Asimismo, para garantizar eficiencia se han incluido dos baterías, de modo que una dé servicio al vehículo y otra independiente nutra "de energía al kit policial". "Es un vehículo que en modo urbano de patrullaje, circulando a entre 10 y 15 kilómetros por hora, tiene autonomía para 80 kilómetros", ha detallado el intendente, que ha afirmado que esto "permite abarcar el turno de la mañana y de la tarde".

Benito Velasco ha insistido en que se busca "corregir infracciones, trabajar la concienciación y la interacción" entre peatones y patinetes, y "mejorar la infraestructura" del carril bici "con informes permanentes" y para "que sea más segura". El fin principal es "rebajar la siniestralidad" y hacer "más segura" la nueva movilidad.

"Tenemos que bajar el número de siniestros, de lesionados y de fallecidos", ha dicho, a la vez que ha apuntado que en 2025 se registraron en València tres fallecimientos vinculados a VMP. "Tenemos que hacer todo lo posible para que sean cero", ha aseverado.