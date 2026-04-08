La Generalitat afronta la fase final de la reconstrucción del puente sobre el río Turia en Bugarra - GVA

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat afronta la fase final de la reconstrucción integral del nuevo puente sobre el río Turia en el término municipal de Bugarra (Valencia), tras invertir tres millones de euros en una infraestructura que restablece "una conexión esencial" para el acceso a zonas agrícolas y a la central hidroeléctrica del municipio.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado la localidad junto a la alcaldesa, María Teresa Cervera, para conocer los últimos avances de las obras. El encuentro tiene lugar tras superarse esta semana la prueba de carga, en un puente que quedó completamente dañado por la dana de octubre de 2024 y cuya recuperación resulta clave para el municipio.

Martínez Mus ha explicado que, en estos momentos, "se están ultimando la señalización, los elementos de contención y otros remates, con el objetivo de poner en servicio la infraestructura lo antes posible y en las adecuadas condiciones de seguridad". De esta forma, se podrá volver a dar servicio a una zona agrícola fundamental para el municipio.

La actuación, ha destacado el vicepresidente, "ha permitido ejecutar un nuevo puente más amplio, lo que facilitará una mayor comodidad y funcionalidad para los vecinos", especialmente en su uso cotidiano como vía de acceso a las explotaciones agrícolas del entorno. Asimismo, la nueva infraestructura "mejora de forma significativa tanto la resistencia estructural como la capacidad hidráulica frente a episodios de avenidas".

Los trabajos han incluido la instalación de diez vigas prefabricadas, cinco por vano, de 37 metros de longitud y 1,60 metros de canto, así como la ejecución del tablero mediante prelosas, ferrallado y hormigonado. Todo ello se apoya en un sistema de cimentación entre 12 y 15 metros de profundidad, lo que garantiza una mayor estabilidad y seguridad del conjunto.

Las obras se han desarrollado tras la demolición completa del antiguo puente que conectaba Bugarra con Gestalgar por la Andenia al constatar que los graves daños estructurales provocados por las inundaciones hacían inviable su reparación.

En una primera fase, los trabajos se centraron en la limpieza del cauce del río, la retirada de la estructura dañada y la demolición de los elementos deteriorados. Posteriormente, se ejecutaron las nuevas cimentaciones y se ha elevado la rasante del puente, incorporando además un sistema de drenaje optimizado que refuerza su seguridad y durabilidad frente a futuras crecidas.

A la visita han asistido la alcaldesa de Bugarra, María Teresa Cervera; el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida; el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte, Francisco Javier Sendra; la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo; y la directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestre, María José Martínez Ruzafa.

"ACCESO CLAVE"

La promera edil ha subrayado la importancia del puente para la economía local, al tratarse de un municipio "agrícola al cien por cien" y constituir esta infraestructura "un acceso clave a las explotaciones situadas al otro lado del río Turia". En este sentido, ha destacado que su reconstrucción era "muy necesaria" y ha agradecido a la Conselleria que "asumiera las riendas del proceso", ya que permite devolver la normalidad y garantizar la actividad en el municipio.

Como ha recordado Martínez Mus, la reconstrucción del puente de Bugarra se enmarca en el Plan Endavant, a través del cual "la Generalitat asumió las competencias municipales necesarias para financiar y ejecutar 60 actuaciones de rehabilitación de infraestructuras locales en más de una veintena de municipios afectados", ante la dificultad de estas entidades para abordar obras de esta envergadura y la urgencia de su ejecución.