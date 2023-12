El gobierno de Catalá asumirá "a pulmón" los fondos necesarios para acabar inversiones de EDUSI no ejecutados

Ferrer San Segundo reitera que se perderán 10 millones de estos fondos no ejecutados y achaca la circunstancia al ejecutivo anterior



VALÈNCIA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno de la ciudad de València, presidido por la alcaldesa María José Catalá y formado por PP y Vox, asumirá "a pulmón" y a través de recursos propios las cantidades necesarias para acabar inversiones iniciadas y previstas con cargo a fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) no ejecutados.

Así lo ha indicado este viernes la primera teniente de alcalde de la ciudad y edil de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, que ha achacado este circunstancia a la falta de gestión del anterior ejecutivo progresista de la capital valenciana y ha reiterado que se calcula que el Ayuntamiento perderá 10 millones de euros de los EDUSI.

San Segundo se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local celebrada en el consistorio, preguntada por la ejecución de esos fondos y por la parte que se perderá al no haberse ejecutado una parte. La edil ha comentado que cuando Catalá llegó al gobierno municipal a principios del pasado verano la ejecución estaba "solo" en un 25% y ha apuntado que en la actualidad se sitúa en un 52%.

"Los fondos se van a perder irremediablemente. Cuando nosotros llegamos al gobierno, de los EDUSI y desde el año 2016, es decir, solo se había ejecutado el 25% y ahora estamos en el 52%", ha expuesto. "En seis meses no se puede hacer lo que no se ha hecho en ocho años. Son números y eso es así", ha aseverado.

La concejala, que ha comentado que esta jornada acaba el plazo para disfrutar de los EDUSI, ha agregado que en el Ayuntamiento se está intentado, "como en el baloncesto, meter canastas de tres, meter canastas de dos" para que "entre lo máximo posible" en esa convocatoria de ayudas.

"Estoy todo el día pendiente de todo lo que me mandan, para que entre lo máximo posible. Es muy importante porque lo que no ejecutemos" no se podrá recibir ya que "no había posibilidad de prórroga", ha añadido Ferrer San Segundo, que ha señalado que el montante que no llegué tendrá que "asumirlo el Ayuntamiento".

La responsable municipal ha asegurado que se tiene "la previsión y el interés" de hacer todo lo posible y citado entre los proyectos el Centro Cívico del Cabanyal, pero ha destacado que a la llegada de Catalá a la Alcaldía este estaba en un 8,5% y la obra parada.

De este modo, ha manifestado que lo que no esté acabado se tendrá que asumir por parte del consistorio "con el presupuesto del año 2024" y otros recursos y ha expuesto que las obras no hechas se tendrán que "asumir a pulmón" desde el Ayuntamiento. "Había fondos europeos que se nos van a desvanecer", ha apostillado.

A su vez, la titular de Hacienda ha dicho que los proyectos que se hagan deberán estar acabados antes del 31 octubre del próximo año "para no perder toda la inversión". En esta línea, ha destacado que si no fuese así se perderían "también los fondos entregados hasta ahora". "La verdad es que tenemos un poquito de responsabilidad" para intentar "llegar a todo", ha apuntado, tras lo que ha insistido en que se habla de fondos que estaban a disposición de esta administración local "desde el año 2016".

"MILAGROS"

María José Ferrer San Segundo ha afirmado que al final se verá "a ejecución que se ha hecho en ocho años y la que se ha hecho en estos seis meses" últimos por parte del actual ejecutivo, pero ha matizado que "milagros a veces no se pueden hacer". No obstante, ha reiterado la disposición del equipo de Catalá para "trabajar" en este ámbito e "intentar salvar lo máximo posible" los fondos.

"Tenemos que ver muchas cosas. Tenemos que ver los remanentes que se generan; se tienen que liquidar los remanentes del año 2023 y no tenemos la cantidad aún. Como se hace siempre, veremos las cantidades con modificación de créditos; seguiremos muy de cerca los niveles de ejecución del presupuesto, y veremos también las normas que nos puedan afectar provenientes del Gobierno de España y que todavía no han llegado y que nos podrían condicionar de alguna manera", ha expuesto la edil preguntada por los fondos con los que se podrían asumir los EDUSI perdidos.

"Iremos trabajando con responsabilidad con los datos que tengamos. Hay remanentes, tendremos que ver las ejecuciones y, sobre todo, tener un seguimiento diario y semanal de cómo va toda la ejecución", ha añadido Ferrer San Segundo. "Lo vamos a hacer con responsabilidad desde el primero día", ha resaltado.

"INTERÉS PARTIDISTA"

Desde la oposición en el consistorio, Compromís ha acusado a Catalá de "primar el interés partidista por encima de los de los valencianos" y dejar perder 10 millones del EDUSI por no negociar" con la administración central. "Podría haber argumentado que el 100% de los proyectos EDUSI está adjudicado desde mayo y que todos están con las obras en marcha, pero ha decidido no mover ni un dedo y perder 10 millones de euros" para "hacer crítica del anterior gobierno" y "no tener que hablar con" un ejecutivo central "de PSOE y Sumar", ha dicho la edil de Compromís Eva Coscollà.

La concejala ha considerado que "no tiene ningún sentido que se deje perder esta subvención sin exponer" al Gobierno "cuál es la situación actual y el esfuerzo que se hizo desde el anterior" ejecutivo de la ciudad. "Podría haberse llegado a una solución razonable, pero la desidia y el sectarismo de Catalá no tienen límites", ha afirmado Coscollà, que ha agregado que su grupo no entiende la "manía" y la "obsesión" del PP "con el barrio del Cabanyal" y ha censurado que la alcaldesa "se empeña en poner palos en las ruedas al proyecto de regeneración".