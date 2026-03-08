València homenajea a las artistas de la ciudad por su "aportación a la música": "El talento no entiende de género" - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha reconocido este domingo 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el talento femenino en la música valenciana. El evento ha tenido como finalidad "poner en valor el trabajo de las mujeres en el mundo de la música y su aportación en la creación e innovación".

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha sido la encargada de entregar los galardones junto a la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Susana Camarero, y la concejala de Igualdad, Rocío Gil. La primera edil ha agradecido "la valentía" de las mujeres premiadas, porque "demostraron que el talento no entiende de género". Posteriormente, le ha concedido un trofeo a cada una de las ganadoras de esta edición como homenaje por sus trayectorias.

El Premio de Creación Musical se lo ha otorgado a Amparo Edo, trompetista, orquestadora y compositora; el de Música Moderna a Marien Baker, campeona nacional de DJ's; el Reconocimiento Póstumo ha sido para Ethelvina-Ofelia Raga, la primera mujer que dirigió la Banda Municipal de València; el Premio a la Asociación lo ha recibido Gayano Women's Band, la primera formación bandística nacional constituida solo por mujeres; y el Premio a la Música Clásica se lo ha entregado a Isabel Rey, soprano valenciana de alcance internacional.

Tras el reconocimiento, la alcaldesa ha mostrado su gratitud a las artistas en un discurso. "Durante generaciones, mujeres de esta ciudad y de esta tierra han llenado de talento, de sensibilidad y de valentía nuestros escenarios y han demostrado que el talento valenciano tiene voz femenina". Asimismo, ha subrayado que "gracias a las premiadas, miles de niñas saben que pueden llegar tan lejos como sus sueños las lleven".

"Isabel Rey, me encanta que la primera ovación en tu tierra haya sido en este Salón de Cristal, eres una embajadora excepcional de la música valenciana", ha apuntado sobre la soprano. También se ha referido a Marien Baker: "Tu carrera es un ejemplo impresionante de esfuerzo, de constancia y de talento, ojalá que muchas jóvenes se fijen en ti".

"Amparo Edo ha llevado el talento valenciano a los escenarios de Estados Unidos, ha colaborado con grandes figuras del jazz y la música contemporánea y es una de las nuestras", ha aseverado. En relación a la Gayano Women's Band ha expresado que "su historia es un ejemplo de superación, de ilusión y de fuerza colectiva de las mujeres".

PREMIO PÓSTUMO A LA PRIMERA DIRECTORA DE LA BANDA MUNICIPAL

Catalá se ha referido también a Ethelvina-Ofelia Raga (Premio Póstumo) como "una auténtica pionera, al ser la primera mujer en dirigir la Banda Municipal de València en un momento en el que el acceso de las mujeres a la música era una carrera de obstáculos permanente".

Por su parte, Isabel Rey, en su discurso, ha expresado que recoger el premio es un "privilegio que ensalza las trayectorias personales y profesionales de las mujeres". Sin embargo, ha admitido que "el 8M no es un día para celebrar, sino para reivindicar que en muchos aspectos las mujeres aún no han alcanzado la igualdad efectiva".

"En los últimos años se ha establecido un sesgo que no tiene nada que ver con las prestaciones vocales, sino con nuestro aspecto físico, algo que no les ocurre a nuestros colegas, a quienes un aspecto físico de madurez sí les reviste de respetabilidad y prestigio", ha remarcado respecto a la desigualdad en la música.

Asimismo, ha agradecido a las demás premiadas por sus aportaciones a la música valenciana: "Sois unas pioneras y un modelo que sirve de inspiración al mundo de la música, así como también lo fue Ethelvina-Ofelia Raga, que tuvo que luchar contracorriente en un tiempo en el que el género determinaba irremediablemente el futuro de una persona".

Para finalizar, ha recordado sus orígenes entre aplausos: "Soy quien soy en la música por lo que me ha dado esta tierra, por nuestra cultura, por la pólvora y el fuego, por mis maestros, por mi familia, por mi marido y sí, por mí misma, porque las mujeres nos hacemos a nosotras mismas".

Entre los asistentes, ha acudido la vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero; la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá; la directora general de Igualdad del Instituto de las Mujeres de la Generalitat, Davina Bono; además de los concejales de la corporación municipal.

Asimismo, se ha contado con la presencia de la fallera mayor Carmen Prades, acompañada de su corte de honor, la pianista Aida Velert, la soprano Aitana Sanz, el Director General de Valencia Music City, Juan Pablo Valero, entre otros.