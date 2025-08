València inicia la limpieza del nuevo cauce del río Túria tras la dana

Las tareas ocupan los seis puentes del tramo del nuevo cauce, entre las carreteras CV-400 y la V-31, con 2,3 km

VALÈNCIA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha comenzado este miércoles la limpieza de un tramo del cauce del río Túria que continuaba con troncos y restos de barro ocasionados por la dana del 29 de octubre de 2024.

En principio, tras el acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), se espera que la limpieza finalice el 20 de septiembre y tras una inversión estimada de 60.000 euros, "pero planteamos aumentar operarios, maquinaria, recursos económicos y plazos en caso de que sea necesario".

Así lo ha explicado el concejal de Residuos, Mejora Climática y Gestión del Agua, Carlos Mundina, quien ha asistido al arranque de los trabajos junto a la concejala y alcaldesa en funciones, Julia Climent, y el concejal de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Caballero.

Las labores de limpieza de las que se encarga el consistorio atienden a los pilares de los seis puentes del tramo del nuevo cauce del Túria comprendido entre las carreteras CV-400 y la V-31 (Pista de Silla) y ubicados en el término de València, un tramo de 2,3 kilómetros, y será realizada por una de las contratas municipales, Agricultores de la Vega de Valencia (SAV).

El objetivo de esta actuación es asegurar la correcta evacuación de las aguas pluviales ante un nuevo evento de precipitaciones fuertes como el que generó la dana del pasado otoño. El agua evacuada por el nuevo cauce, que llegó a registrar un caudal de 3.500 metros cúbicos por segundo en la noche del 29 de octubre de 2024, provocó un arrastre generalizado de restos muy importante como árboles, vegetación, áridos y fangos. Se trata de elementos impropios del cauce que dificultarían el correcto funcionamiento de evacuación, tal como ha podido constatar el personal técnico del Servicio del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de València.

El concejal Mundina ha lamentado la tardanza en comenzar las tareas de limpieza en este tramo, pero ha insistido en que el Ayuntamiento "lleva requiriendo desde el mes de febrero a la CHJ que se le diera el permiso para poder comenzar esta limpieza ya en aquel entonces".

"Después de que nos pusimos a limpiar la playa porque el Ministerio tenía otras prioridades antes de hacerlo ellos, requerimos a la Confederación que limpiase aquí, pero hasta el 15 de mayo no recibimos contestación, y la contestación fue que tenían más de 40.000 kilómetros que limpiar y que si teníamos prisa por limpiar el cauce que comenzaramos", ha aseverado Mundina.

Asimismo, el edil ha declarado que posteriormente la CHJ comunicó al Ayuntamiento que el tramo del cuál quería encargarse de limpiar era considerado tramo urbano, y que por tanto "no era materia de la confederación". "Era todo un despropósito", a juicio del concejal.

Mundina ha explicado que este martes el Ayuntamiento estuvo en la zona con los técnicos de la CHJ para coordinar el trabajo y los tramos a limpiar. Finalmente, hoy ha sido el día que han comenzado estos trabajos.

TRES FASES DE LIMPIEZA

Las labores de limpieza se desarrollarán en tres fases. La primera fase consistirá en el desramado, troceado y apilado en el lugar de generación, de los restos verdes existentes en los pilares de los puentes, arrastrados y depositados durante la dana, por un equipo formado por dos oficiales y dos especialistas forestales equipados con motosierras forestales y otros medios auxiliares.

A esta etapa le sigue el proceso de saca de restos verdes desde el lugar de generación hasta el borde del camino existente mediante tractor forestal con cabestrante de 8 tm y 100 metros de cable de acero que posibilita llegar a todos los pilares. Por último, se realizará la carga y transporte a planta de valorización de los restos depositados junto al camino existente mediante camión pulpo de 8 tm.

Los puentes en torno a los que el Ayuntamiento retirará los restos acumulados por la dana son el puente V-31 (Pista de Silla); puente V-31 incorporación V-30; Cercanías Sedaví, Alfafar; Josep Soto Micó; Pont de la Solidaritat y el de la CV-400. Los vehículos de limpieza circularán por el camino existente recientemente renovado que discurre aproximadamente por el margen derecho de la parte baja del cauce del nuevo río Turia.

"Es un terreno que es complicado para acceder. Hemos tenido que tramitar muchas autorizaciones y hacer un camino que no existía para que pasen los camiones, como no ha ocurrido en otros tramos que han comenzado antes las tareas de limpieza. Además si quien es competente no nos ha dado las autorizaciones hasta ahora, nosotros no hemos podido hacer más", ha insistido Mundina.

"LA RELACIÓN CON LA CHJ ES INSTITUCIONAL"

A pesar del "cruce de reproches", Mundina ha calificado las relaciones con la CHJ como "institucionales". "Como delegado del Ciclo Integral del Agua describiría las reuniones con la CHJ como cordiales", ha subrayado.

No obstante, el concejal ha insistido en que la confederación tiene que "actuar" ante las reclamaciones y peticiones que hacen desde el Ayuntamiento. "Es verdad que hay muchos tramos de cauce, pero nuestra obligación aquí en València era que se limpiase este nuevo cauce con el único objetivo de preservar la seguridad de los valencianos residentes de las tres pedanías circundantes y de la marginal izquierda", ha apostillado.

Así pues, ha pedido a la CHJ que "se sigan" realizando estos trabajos de limpieza en el resto de puentes del cauce. "La Confederación debe tomarse en serio un nuevo plan para l'Horta Sud, para las pedanías y los pueblos de alrededor. Somos conscientes de todo lo que llevó el barranco del Poyo durante la riada, pero también lo que llevaba el río Turia y por eso estamos aquí, eso es lo que estamos reclamando", ha destacado.

En este contexto, Mundina ha resaltado que para la realización de los desvíos de los caudales por donde discurren los flujos desbordados tanto del barranco de la Saleta como del barranco del Poyo que se incluyeron en el Plan de Resiliencia de la CHJ, es necesaria la adecuación y limpieza del canal del río Turia para la seguridad de la ciudadanía.

"No nos oponemos ni mucho menos a estas medidas y desvíos, pero lo que queremos es que se adopten las medidas precautorias y de seguridad para que esos nuevos aportes de agua doten a este nuevo cauce del caudal suficiente para poderlo evacuar al mar, y eso es lo que venimos exigiendo prácticamente desde el día después de la dana", ha subrayado el edil.

CAÑAS

Por otro lado, las tareas de limpieza se centran únicamente en el retiro de troncos arrastrados por la riada de octubre, pero no de las cañas "invasoras" que se encuentran también en el cauce. "Está claro que hay que eliminar esas cañas, pero después hay que dar un tratamiento y no cabe cualquier tratamiento".

"Hay tramos del río Turia donde la CHJ está aplicando geotextil, pero eso la caña lo rompe y vuelve a salir, por lo tanto se tienen que buscar más tratamientos que deben ser determinados con más precisión por los técnicos y autorizar a la confederación para ello", ha destacado.

Por último, Mundina ha resaltado la importancia de hacer estas tareas con rapidez para poder preparar el cauce para el clima adverso del otoño. "El ritmo de estas limpiezas es excesivamente lento en algunas zonas, debemos ir más rápido si queremos prepararnos", ha finalizado.