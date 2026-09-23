'València Inspira Diseño' reunirá a la industria del hábitat y a 40.000 profesionales

Preparativos para 'València Inspira Diseño' en Feria Valencia - FERIA VALENCIA

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Feria Valencia se prepara para albergar la próxima semana la nueva València Inspira Diseño 2026, una cita con la que Hábitat València dará un paso más en su crecimiento hasta convertirse en un escaparate global compartido con Textilhogar, Espacio Cocina SICI y la nueva área 360 by Cevisama.

La convocatoria llenará del 28 de septiembre al 1 de octubre los diez pabellones de Feria Valencia, con una superficie expositiva "enorme" de más de 110.000 metros cuadrados, la mayoría de ellos ocupados por Feria Hábitat València y Textilhogar (90.000m2). Las ferias esperan recibir a más de 40.000 profesionales de más de un centenar de países y más de 1.200 marcas.

"Hemos entendido que juntos hacemos las cosas mejor", han explicado este miércoles a los medios de comunicación el director general de Feria Valencia, Mariano Clemente; el coordinador de València Inspira Diseño 2026, Daniel Marco; el presidente del Comité Organizador Feria Hábitat València, Vicente Pons; el presidente del Comité Organizador de Textilhogar, José Ramón Revert; el presidente de la Asociación de Mobiliario de Cocina (AMC), coorganizadora de Espacio Cocina SICI, Félix Bernard, y el presidente de la Asociación de Fabricantes Españoles de Equipamiento de Baño, Ángel Mínguez.

Marco ha explicado que la feria "se adapta al consumo actual" para ofrecer una "experiencia global" e "inédita en España" que aúne "toda la oferta del mueble, iluminación, revestimientos, de baño, de cocina". El planteamiento responde a una realidad que arquitectos, interioristas y prescriptores conocen bien: resulta imposible proyectar un hotel, una vivienda, un restaurante o una oficina sin entender el diálogo constante entre mobiliario, iluminación, textiles, cocina, materiales, revestimientos o cerámica.

El responsable de la nueva plataforma ha resaltado que "es la primera vez que abarcamos toda esa oferta" y que València Inspira Diseño hará que "una vez más" la ciudad sea "el epicentro del diseño en España, un escaparate al mundo de toda esta industria que es muy potente". "Estamos un poco desbordados, con todos los hoteles y los restaurantes llenos. La semana que viene será una semana de mucho tráfico", ha comentado.

La cita múltiple de la próxima semana supondrá aproximadamente un 20 % de la facturación de Feria Valencia y la convocatoria está en superávit con cerca de 5 millones de euros de facturación. "Es el evento más importante para la feria ahora mismo", ha destacado Marco.

CRECIMIENTO DE LA CONVOCATORIA

Desde la convocatoria han detallado que la cita ha crecido un 20 % respecto al año pasado, a pesar del complejo entorno geopolítico y comercial. Un ritmo de crecimiento superior al del sector del hábitat, que se sitúa en el 5%.

"La inestabilidad geopolítica del mundo nos afecta a todos y es verdad que vivimos en un mundo de inflaciones, de costes energéticos disparados, y todo el mundo, desde las empresas a las personas, estamos en esa situación. Pero dentro de todo eso, este año la feria crece y la industria va a mostrar su mejor cara. A ver si la feria sirve un poco para animar las ventas y ayudar dentro de esa situación", ha comentado Marco.

Así, la cita crece en todos sus parámetros. Respecto a la cita de 2024 (última convocatoria conjunta) el crecimiento es de un 17% en superficie expositiva bruta y un 32% en el número de marcas expositoras.

Además, más de 3000 compradores nacionales e internacionales han sido invitados en las diversas misiones comerciales apoyadas por entidades como ICEX, Ivace + i Internacional y la propia Feria Valencia y con el impulso de asociaciones sectoriales como Anieme, Fedai, Ateval - Home Textiles From Spain, Arvet, Aseban y Fevama.

No obstante, desde todos los certámenes han coincidido en que su voluntad no es sumar metros expositivos ni "una feria de masificación", sino "crecer en el mundo de la prescripción" y buscar al cliente más especializado con la producción europea y la calidad como distintivos.

Desde la feria señalan que, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), entre el 7 y el 21 % de la facturación de los expositores está vinculada a su participación en la feria. "El retorno de inversión es potente, hay clientes que casi han conseguido multiplicar sus facturaciones un 50% postferia", ha comentado Pons.

"UN MOMENTO SÚPER DULCE" EN EL HÁBITAT

Por sectores, Feria Hábitat València mantiene el principal peso de la convocatoria, con una oferta internacional de mueble, iluminación, decoración y propuestas contract en más de 90.000 m2. Por su parte, las propuestas de la veterana muestra Textilhogar se distribuirán siguiendo la sectorización de la feria con los mejores textiles para el hogar, contract, tapicería y decoración.

"Somos la segunda feria de Europa en estos momentos después de Milán", la mayor del mundo y con la que cada vez compite más, ha destacado Vicente Pons, que afirma que la industria está "viviendo un momento súper dulce" en el que "cada vez más actores internacionales quieren venir" esta cita. Así, ha destacado la "grandísima aceptación del comprador internacional", sobre todo americano.

A raíz de la capitalidad del diseño que ostentó València, "hemos ido incorporando el gran paraguas de Hábitat y todos los sectores para hacer un gran espejo de lo que es el diseño español y europeo", ha agregado el responsable de Hábitat.

Desde Textilhogar, José Ramón Revert ha puesto en valor lo "apreciado que es el producto español dentro de los mercados internacionales", con exportaciones a más de 80 países del odo el mundo. Así, ha destacado que España ya es el segundo país en capacidad y producción, solo por detrás de Italia.

COCINA Y UNA CEVISAMA CON EL BAÑO COMO PROTAGONISTA

La bienal Espacio Cocina SICI, coorganizada con la asociación sectorial AMC, por su parte, regresa este 2026 con las últimas propuestas de mobiliario y equipamiento para la cocina y una renovada apuesta por la innovación y el futuro de la cocina con su área 'AMC Kitchen Lab', ideada por Francesc Rifé.

El presidente de la patronal del sector de la cocina ha puesto en valor la "importante participación de firmas extranjeras" en un momento en que, "por efecto de los aranceles y la recesión en Alemania, vienen aquí en busca de trabajo y volumen". "Estamos con muy buena salud en el sector" y la bienal de cocina "batirá récords de firmas y superficie", ha apuntado.

Además, se estrenará la nueva área 360 by Cevisama, un certamen que por primera vez este año no cuenta con cita propia en Feria Valencia. La tradicional convocatoria cerámica da paso a un concepto en el que el baño cobra un especial protagonismo, así como los revestimientos y superficies focalizados en los proyectos de interiorismo y contract. Esta iniciativa contará con 10.000 m2, 106 expositores director y 209 firmas representadas.

Marco ha destacado que la incorporación del sector del baño, dentro de 360 by Cevisama, ha sido "la gran apuesta este año". Desde los fabricantes equipamiento de baño, Ángel Mínguez ha explicado que este sector entendía que "tenía que ir en compañía de los actores principales hasta ahora de esta feria", y ha resaltado la respuesta de los expositores.

Con todo, la cerámica supondrá alrededor de un 10% de este nuevo espacio 360 by Cevisama, en favor del mayor peso del baño. Según el presidente de Feria Valencia, "el mercado cerámico tiene ahora mismo objetivos distintos al del hábitat" que explican su menor integración. No obstante, "Feria Valencia continúa teniendo sus puertas abiertas a Cevisama", ha asegurado. Clemente ha avanzado también que la apuesta por convocatorias en las que distintos sectores suman fuerzas es "un modelo que se va a ir trasladando a otras ferias".