València instalará quioscos digitales en pedanías para "garantizar la atención ciudadana todos los días" - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de las 15 pedanías de València podrán realizar sus gestiones municipales "cualquier día de la semana sin necesidad de desplazarse a otras oficinas del Ayuntamiento" mediante los quioscos digitales que va a instalar la Concejalía de Innovación.

Esta red "supondrá un salto cualitativo y cuantitativo en la atención ciudadana, una iniciativa enmarcada dentro del proyecto global Ciudadanía 360".

Así lo subraya la concejala de Innovación, Paula Llobet, quien destaca que con este despliegue el Ayuntamiento da respuesta a una necesidad histórica del vecindario.

"Mediante estos quioscos, las personas que acudan presencialmente a las oficinas de una pedanía podrán ser atendidas por un funcionario cualquier día de la semana, salvando así una reivindicación que el anterior equipo de gobierno no resolvió, pues actualmente, las pedanías tienen un horario reducido de atención", ha afirmado.

El nuevo modelo se ha diseñado específicamente "para ser accesible e inclusivo, con el objetivo de no dejar a nadie atrás, y ofreciendo asistencia para su uso", ha aseverado la concejala.

A través de estos quioscos, las personas usuarias conversarán directamente con un funcionario o funcionaria a través de videoconferencia. De esta manera, la ciudadanía no se habrá de enfrentar en solitario a la pantalla, sino que recibirá asistencia en tiempo real para completar desde el propio terminal la gran mayoría de los trámites más habituales.

Para completar las gestiones, la persona usuaria únicamente necesitará disponer de un teléfono móvil para realizar su solicitud. "Este trato humano directo está pensado para evitar la barrera tecnológica a la que a menudo se enfrentan las personas mayores al utilizar medios como la sede electrónica o los certificados digitales", ha explicado la concejala Paula Llobet.

El modelo de atención es el resultado de un "exhaustivo" trabajo de consultoría transversal en el que han participado servicios municipales como Registro y Población, Descentralización y Participación Ciudadana, Pedanías, Sociedad de la Información y el SerTIC (Servicio de Tecnologías de la Información y la Comunicación).

PRÓXIMOS PASOS

Para hacer realidad esta iniciativa, el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha los trámites administrativos necesarios para dotar a las pedanías de este equipamiento. Actualmente, el consistorio se encuentra en proceso de contratación para proveer tanto los cajeros físicos como el software especializado. Además, ya se ha invitado también a las empresas tecnológicas a presentar ofertas para desarrollar y adjudicar esta herramienta.

El despliegue de estos quioscos es solo una de las fases del nuevo modelo de atención presencial del Ayuntamiento, ha subrayado la concejala de Innovación, quien ha adelantado que el siguiente paso será ofrecer este mismo servicio para que la ciudadanía pueda realizar los trámites sin necesidad de acudir a las oficinas municipales.

Esta futura medida "facilitará la conciliación a aquellas personas que tienen dificultades para trasladarse físicamente y que carecen de destrezas en el uso de herramientas digitales administrativas", concluyen desde el consistorio.