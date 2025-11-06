València lidera la ocupación hotelera de la Comunitat Valenciana en octubre con un 89% de media

ALICANTE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

València lidera los datos de ocupación hotelera de la Comunitat Valenciana en octubre con un 88,9 por ciento de media y le sigue la ciudad de Benidorm, con un 85,8%. Por su parte, los hoteles de la provincia de Valencia han registrado un 83,9% y los de la Costa Blanca y Alicante Sur un 75,2% y 68%, respectivamente. En último lugar, se sitúa la provincia de Castellón, con un 67,5%, que acaba el mes con un "tono positivo".

Así lo ha destacado este jueves, en un comunicado, la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec), que ha subrayado que el mercado internacional ha impulsado la ocupación en Valencia, Benidorm y Castellón.

Sin embargo, la Costa Blanca ha sufrido una caída de ocupación de seis puntos, con una "clara pérdida de competitividad" del producto de tres estrellas. El final de temporada ha podido influir en estas cifras porque "muchos" de estos establecimientos han programado su cierre para los primeros días de noviembre.

BENIDORM

En concreto, Benidorm ha cerrado octubre con un "comportamiento sólido" que confirma su capacidad para alargar la temporada. El balance mensual se sitúa en el 85,8% frente al 85,3% de 2024. En la composición de la demanda, hay "persistente preponderancia" del mercado británico, que concentra el 45,7% de las pernoctaciones en la segunda quincena y el 46,5% en el mes, mientras que el turista español aporta un 36,4%. Mercados secundarios como Bélgica y Países Bajos mantienen cuotas estables (3-4%).

Por categorías, la planta media-alta sostiene el empuje, los hoteles de cuatro estrellas anotan un 84,1% en la segunda quincena y 86% en el mes. Por su parte, los de tres logran un nivel "igualmente elevado", con un 82,4% quincenal y un 85,8% mensual. La demanda se reparte "de forma equilibrada entre gamas", lo que facilita a los hoteles "mantener ocupaciones altas sin sobrepresionar tarifas en exceso", según Hosbec.

La previsión para la primera quincena de noviembre sitúa la ciudad en torno al 78,8% ya reservado, una lectura que apunta a una "moderación lógica" en la salida del otoño, pero que "confirma un mercado con margen para ventas de última hora y acciones comerciales".

COSTA BLANCA Y ALICANTE SUR

De otro lado, la Costa Blanca afronta el cierre de octubre con un acumulado mensual de un 75,2% frente al 81,3% del mismo periodo del ejercicio anterior, "lo que refleja una corrección notable" en un mes "de transición".

Alicante Sur, leído como segmento de la misma zona, muestra "la misma dinámica" según la referencia temporal: su segunda quincena anota un 67,6%, "notablemente" por debajo del 77,6% de 2024, pero el dato mensual (68%) queda lejos del 77,7% del ejercicio previo.

En conjunto, la comparativa interanual evidencia "consolidación de la demanda" en algunos nichos internacionales y, al mismo tiempo, "cierta retracción generalizada" respecto a la referencia de 2024 en el global de la Costa Blanca.

El perfil de la demanda en la segunda quincena dibuja "dos realidades complementarias", ya que la Costa Blanca mantiene un "tirón británico relevante", pero también "fuertes cuotas de países nórdicos" y una "aportación estable" de Bélgica, Países Bajos e Irlanda. Mientras, el mercado nacional representa cerca de un tercio de las estancias en la quincena (33,6%) y algo menos en el total mensual.

En Alicante Sur, el peso del turista nacional es mayor (39,3% en la quincena y 36,3% en el mes), pero destaca la "sólida presencia británica", que alcanza el 20,4% en la quincena y casi el 19% en el mes, "lo que refuerza la especialización del sur en mercados de proximidad y en el emisor británico fuera de pico estival", de acuerdo con Hosbec.

Tanto en la Costa Blanca como en la zona de Alicante Sur, los establecimientos de cuatro estrellas mantienen una "ocupación alta" y cercana a la de 2024, mientras que la planta de tres "acusa una caída más pronunciada".

En cuanto a las reservas para la primera quincena de noviembre, Hosbec ha indicado que ya se registra un 65,5% de 'on the books' para la Costa Blanca y un 60% para Alicante Sur.

PROVINCIA DE VALENCIA Y VALÈNCIA CAPITAL

Igualmente, el mes de octubre se cierra en la provincia de Valencia con un balance "claramente positivo, impulsado por la fuerte demanda tanto en la capital como en el conjunto del territorio". La patronal turística ha observado un comportamiento que "confirma la solidez de la actividad" del sector "en un periodo de transición hacia el otoño", con una ocupación mensual de un 83,9%, algo inferior al 85,2% de 2024.

Asimismo, València capital vuelve a situarse a la cabeza del turismo urbano en la Comunitat Valenciana, con una ocupación del 91,7% en la segunda quincena, muy por encima del dato del año pasado (87,3%), y con un promedio mensual del 88,9%. Este hecho, según Hosbec, "refuerza su posición como destino consolidado, diverso y con un atractivo que se mantiene estable más allá de la temporada estival".

En el análisis por procedencias, el turismo nacional conserva su "liderazgo" al representar un 40% en la provincia y un 30% en la capital, mientras que los mercados internacionales "siguen mostrando una amplia diversificación". Entre ellos, están Reino Unido, Alemania, Italia, Estados Unidos, Francia y Países Bajos, acompañados de un "flujo sostenido" de visitantes de Suiza, Bélgica e Irlanda, "que consolidan la proyección europea e intercontinental del destino".

El comportamiento por categorías hoteleras durante la quincena ha sido también "muy positivo". En el conjunto de la provincia, los hoteles de tres estrellas han rozado el lleno técnico (97,5%), seguidos por los de cuatro (89,4%) y los de cinco (86,9%). En València ciudad, la tendencia es "muy similar", con una ocupación del 93,6% en los de cuatro.

De cara a noviembre, la previsión de ocupación se sitúa entre el 76% y el 79%, una cifra "muy destacable" para el inicio de la temporada baja. "Este comportamiento demuestra la capacidad de la provincia y su capital para desestacionalizar la actividad turística, apoyándose en una oferta urbana, cultural y de negocios", ha apuntado Hosbec.

PROVINCIA DE CASTELLÓN

Finalmente, la provincia de Castellón cierra octubre con un "tono positivo", así como "consolidando una ligera recuperación frente al pasado año y demostrando que su transición hacia la temporada baja puede afrontarse con estabilidad".

En el conjunto del mes, el nivel de ocupación se mantiene en un 67,5%, también por encima del 66,2% del ejercicio anterior, "lo que confirma un cierre otoñal mejor de lo previsto y una respuesta favorable de la demanda incluso en un contexto de mayor estacionalidad".

El mercado nacional continúa siendo el "pilar" de este destino, con un 64% de cuota en la segunda quincena y un 66,4% en el conjunto del mes. Sin embargo, el "dato relevante" de este cierre es el "repunte" de visitantes internacionales, especialmente del Reino Unido (10%) y Francia (7,9%), que aportan "dinamismo" en un momento del año más dependiente de la clientela local.

También se observa una "presencia diversa" de otros mercados europeos (Alemania, Polonia, Países Bajos o Italia), que, "aunque con cuotas más moderadas, contribuyen a reforzar la ocupación fuera del verano".

Por categorías, la mejora ha sido "homogénea", con hoteles de cuatro estrellas que alcanzan un 72,8% y una subida hasta el 72,6% en los de tres, frente al 68% y el 60,5% de 2024, respectivamente. Esto evidencia un "comportamiento equilibrado" en la planta alojativa castellonense y una "buena respuesta en todas las gamas del producto hotelero".

La previsión para la primera quincena de noviembre (61,6%) apunta al "inicio natural" del ajuste estacional, marcado por el descenso de la demanda vacacional y el cierre progresivo de algunos establecimientos.