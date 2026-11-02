València limitará a diez personas los grupos turísticos que circulen en bicicleta o patinete

Imagen de la reunión d ela mesa de turismo - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València limitará a un máximo de diez personas los grupos turísticos que circulen en bicicleta o vehículos de movilidad personal (VMP) por la ciudad. Así lo ha trasladado este lunes la concejala de Innovación, Turismo e Inversiones, Paula Llobet, en la Mesa de Diálogo y Turismo, en el marco de las medidas que el consistorio impulsa para avanzar hacia una movilidad "más ordenada y segura".

La propuesta, que se plantea incorporar como una modificación en la Ordenanza de Movilidad, establece que los grupos que superen este número deberán fraccionarse en subgrupos de un máximo de diez personas, manteniendo una distancia mínima de 50 metros entre ellos, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Esta regulación supone una reducción respecto al límite anterior, que permitía grupos de hasta 15 personas, y busca "adaptar la circulación de este tipo de actividades a las características de la red viaria y ciclista de València, favoreciendo una mejor distribución de los desplazamientos y un uso más adecuado del espacio público".

"Queremos que València siga una ciudad en la que la movilidad turística sea compatible con el día a día de quienes viven aquí. Para ello, es fundamental ordenar los desplazamientos en bicicleta y VMP, especialmente cuando se trata de grupos numerosos, y garantizar que puedan circular de forma segura y responsable", ha señalado Paula Llobet.

La concejala ha destacado que el objetivo "no es limitar el turismo, sino gestionar mejor sus actividades y garantizar que todos podamos compartir las calles en condiciones adecuadas. Apostamos por un modelo turístico responsable, que tenga en cuenta las necesidades de movilidad de residentes y visitantes".

Además de esta medida normativa, el Ayuntamiento de València presentará próximamente una campaña del ciclista responsable, que incluirá un decálogo de buenas prácticas dirigido a quienes utilizan la bicicleta en la ciudad.

La iniciativa, impulsada junto a Visit Valencia, pretende promover "comportamientos adecuados durante la circulación, fomentar el respeto a las normas de movilidad y mejorar la seguridad de todos los usuarios de las vías públicas", según el consistorio.

El decálogo recoge recomendaciones para favorecer una circulación segura, el respeto a los peatones, el uso correcto de los espacios destinados a cada modalidad de movilidad y la responsabilidad individual en los desplazamientos.

"Regular es importante, pero también lo es concienciar. Queremos que quienes se desplazan en bicicleta conozcan las normas, respeten al resto de usuarios y contribuyan a una movilidad más segura. Por eso vamos a acompañar las medidas normativas de una campaña de sensibilización que promueva buenas prácticas", ha explicado Llobet.

La concejala ha subrayado que ambas iniciativas forman parte de una "misma estrategia": "València quiere seguir avanzando en movilidad sostenible, pero hacerlo desde la responsabilidad, la seguridad y el respeto a las reglas que nos permiten compartir el espacio público", ha apuntado.