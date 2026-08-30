València mejora la iluminación de la sala de exposiciones temporales del Museu d'Història

Museu d'Història de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha adjudicado a la empresa Matisse Lighting S.L. el contrato menor para completar y mejorar la iluminación de la sala de exposiciones temporales del Museu d'Història de València.

El consistorio ha invitado a cuatro empresas a participar en el contrato menor, ha recibido dos ofertas y lo ha adjudicado a la empresa Matisse Lighting S.L. El contrato menor tiene un precio de 16.720,69 euros, IVA incluido, y una duración de una semana, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El objetivo de este contrato es mejorar la iluminación de la sala del museo que acoge las exposiciones temporales con el refuerzo de los elementos que conforman la luz y las condiciones de visionado de las exposiciones.

El museo es un centro expositivo que recorre la historia de la ciudad desde la fundación romana hasta la actualidad. El edificio fue originariamente un depósito de aguas, el primero de València. Lo construyeron Ildefons Cerdà y Léger Marchessaux partiendo de un diseño original de Calixto Santa Cruz y dentro del proyecto general de abastecimiento hidráulico de la ciudad.

El Museu d'Història de València, que se inauguró en mayo de 2003, dispone de una exposición permanente y una sala de exposiciones temporales, que complementa la colección.