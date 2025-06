València moviliza más de 700 efectivos por la noche de San Juan

La EMT refuerza su capacidad y se repartirán unas 25 toneladas de leña para las tradicionales hogueras

VALÈNCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València moviliza con motivo de la noche de San Juan en las playas de la ciudad un dispositivo especial de más de 700 efectivos, conformado por diferentes concejalías y que incluye agentes policiales, persona sanitario y de limpieza.

En cuanto al operativo de seguridad, 300 agentes de la Policía Local se encargarán de que la noche transcurra con normalidad. La mayor parte de los agentes, 230, estarán desplegados en las playas del norte mientras que los 70 restantes lo harán en las del sur.

En el litoral norte habrá un Puesto de Mando Preventivo (PMP), que agrupará a todos los dispositivos de seguridad, Bomberos y Protección Civil, que estará ubicado en la conocida como explanada de los delfines, desde las 20.00 horas del día 23 hasta las 06.00 horas del día 24 donde se instalará también una carpa que funcionará como lugar de recogida de menores perdidos. Además, el retén de la Policía Local de la Malva-rosa-El Cabanyal permanecerá abierto las 24 horas.

La Policía Local también desplegará drones de vigilancia preventiva tanto en las playas de norte como en las del sur, así como también trabajará en tareas de vigilancia la Unidad Canina de Operaciones Policiales (UCOP).

Además, el Grupo de Atención al Maltrato (GAMA) de la Policía Local ubicará una furgoneta, con el apoyo de un vehículo de servicio, junto al hotel Las Arenas. El Servicio de Igualdad ubicará también cuatro puntos violetas en las playas del Marítimo, concretamente en el cruce con Doctor Marcos Sopena, en la posta sanitaria 3 de Cruz Roja junto al monumento al actor Antonio Ferrandis, en la estatua de los delfines en el cruce con las calles de la Séquia de la Cadena y de José Ballester Gozalvo (polític), mientras que el cuarto se encontrará a la altura de la calle de Vicent la Roda.

Desde el departamento de Bomberos también se prestará especial atención a las playas del sur, donde esta terminantemente prohibido hacer hogueras. Además de los efectivos de El Saler se movilizará la unidad de drones para vigilar cualquier incidencia en el parque natural.

El concejal de Policía Local y Movilidad, Jesús Carbonell, ha explicado que "es importante que se respeten las indicaciones y consejos que se lancen desde el Ayuntamiento, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, servicios de limpieza y sanitarios".

TRANSPORTE PÚBLICO

La EMT ha preparado un dispositivo extraordinario con más de 184.000 plazas. Se incrementará la capacidad en las líneas de playa ya reforzadas con más de 12 millones de plazas para la Campaña de Verano.

El Servicio Especial de la Noche de San Juan se activará desde las 4 de la tarde y se prolongará durante toda la madrugada, y hasta las 9 de la mañana del martes, en las líneas 18, 19, 23, 24, 25, 31, 32, 92, 93, 95, 98 y 99. El amplio refuerzo contempla que buena parte de estas líneas circulen con frecuencias de hasta 5 minutos en las horas punta tanto de ida como de vuelta.

Así, durante toda la tarde del lunes 23, y las primeras horas del martes, se podrá llegar con el transporte público reforzado al máximo hasta todas las playas valencianas. Con las líneas 18, 19, 32, 92, 93, 95, 98 y 99 se podrá llegar hasta las de Las Arenas, Cabanyal - Canyamelar y Malva-rosa. Con la línea 31 se puede circular hasta las playas de la Malva-rosa y la Patacona. La línea 23 llega hasta la Playa de Pinedo igual que las líneas 24 y 25. Estas dos últimas líneas también circulan hasta las playas de El Saler y el Perellonet/Perelló respectivamente.

EMT dispondrá 5 puntos informativos a lo largo del paseo Marítimo donde personal de información ofrecerá el soporte necesario y resolverá las posibles dudas sobre el mismo.

LEÑA PARA LAS HOGUERAS

A partir de las 19.30 horas se han previsto nueve puntos de reparto gratuito de leña para las tradicionales hogueras de San Juan. En total, se repartirán unas 25 toneladas de leña, con cinco camiones y una retroexcavadora en nueve puntos de distribución del paseo marítimo, que estarán señalizados y vallados.

La leña que se repartirá procede de la poda del arbolado del último invierno. Aun así, la leña se ha troceado para convertirla en unidades fácilmente manipulables por parte de los usuarios. Recordemos que, en las playas del sur, está completamente prohibido hacer fuego para preservar la integridad del Parque Natural de l'Albufera y el bosque de la Devesa de El Saler.

La concejal de Parques y Jardines, Mónica Gil, ha informado que "la leña procede de la poda de las brigadas municipales y se ha clasificado y troceado en fracciones manipulables. El dispositivo de la preparación, corte, clasificación y reparto de leña no genera ningún coste extraordinario porque se realiza con medios ordinarios de las contratas"

A partir de las 16.00 horas del 23 de junio, saldrán los 5 camiones hacia el Paseo Marítimo. La frecuencia estimada de salida de camiones es cada 20 minutos.

Las postas sanitarias de las playas del norte también trabajarán de forma ininterrumpida desde las 10 horas del día 23 hasta las 7 horas del día 24. En las playas del sur, las postas sanitarias estarán disponibles hasta las 3 horas de la madrugada del día 24.

Además, habrá un hospital de campaña y cuatro ambulancias disponibles, dos de soporte vital básico y otras dos de apoyo vital avanzado. Igualmente, se ubicarán 95 WC químicos

"Desde la Delegación de playas coordinamos el servicio de salvamento con un total de 65 profesionales sanitarios. También instalamos paneles informativos con datos de interés como la ubicación de las zonas de fuegos, donde se encuentran los servicios sanitarios o donde están los puestos de reparto de leña. También instalamos 95 WC químicos, aumentando considerablemente la cantidad respecto a años anteriores", ha informado Mónica Gil

DISPOSITIVO DE LIMPIEZA

Desde la Concejalía Delegada de Limpieza y Recogida de Residuos se ha diseñado un plan, que concluirá el jueves 26. En el litoral norte de la ciudad (playas del Cabanyal y la Malva-rosa) participarán más de doscientas personas, distribuidas de la siguiente manera: 179 operarios, ocho palas mecánicas, dos máquinas recolectoras, tres vehículos cisterna, dos camiones gancho para retirar los residuos de hogueras y nueve cajas de 20 metros cúbicos, además de todo el personal conductor de los vehículos.

En el paseo marítimo se instalarán 20 contenedores de 1.000 litros de capacidad y se repartirán, a partir de las 20 horas del día 23, bolsas de 100 litros para la recogida de residuos. A partir de las cuatro de la madrugada del martes 24 de junio se iniciará la limpieza de la arena.

Progresivamente se irán incorporando las barredoras mecánicas y se dará paso al baldeo de todo el paso. A las cinco de la mañana comenzarán los tractores con palas y aperos limpia-arena. Está previsto que sobre las ocho y media de la mañana ya estén completamente limpias las playas para los bañistas más madrugadores.

RECOMENDACIONES

El Ayuntamiento de València ha dictado una serie de recomendaciones para disfrutar de una mágica Noche de San Juan sin incidentes: utilizar preferentemente el transporte público y, en caso de usar el vehículo privado, estacionar antes de llegar a las playas; no obstaculizar las vías de emergencia y respetar el carril bus.

El consistorio pide no llevar envases de vidrio a la arena y utilizar las papeleras y los contenedores de residuos; no abusar del alcohol; vigilar las hogueras en todo momento y no lanzar vidrio ni combustible a las llamas; no alejarse de la costa en caso de meterse en el agua y hacerlo en compañía o avisando a alguien y evitar conductas ruidosas en la calle, controlar el volumen de la música y respetar el derecho a descansar del vecindario.