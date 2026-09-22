València muestra su apoyo a las salas de cine "excluidas" de las ayudas del Ministerio de Cultura

El Ayuntamiento de València, a través de una moción aprobada por la Junta de Gobierno Local, muestra su apoyo a las salas de cine de la ciudad que "han quedado excluidas de las ayudas" del Ministerio de Cultura. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través de una moción aprobada por la Junta de Gobierno Local, muestra su apoyo a las salas de cine de la ciudad que "han quedado excluidas de las ayudas" del Ministerio de Cultura.

El texto recoge que "el problema tiene su origen en la ejecución de las ayudas estatales correspondientes a 2025, distribuidas a través de las comunidades autónomas".

Desde el consistorio exponen que, durante la gestión de esos fondos, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), organismo dependiente del Ministerio de Cultura, trasladó a las comunidades autónomas el criterio de que bastaba con publicar la convocatoria dentro de 2025, aun cuando su resolución se produjera en 2026.

Siguiendo esas indicaciones, Andalucía, Comunitat Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Islas Baleares y Canarias publicaron sus respectivas convocatorias en 2025 y aplazaron la resolución a 2026. Un año después, el pasado mes de agosto, la Intervención Estatal aplicó una interpretación distinta a las instrucciones trasladadas a las Comunidades Autónomas para la gestión de los fondos en 2025 por el ICAA: no bastaba con publicar las convocatorias antes de finalizar 2025, sino que estas debían estar también resueltas en dicho ejercicio.

Esta situación ha comportado una afección superior al millón de euros para las ayudas destinadas a las salas de cine de la Comunitat Valenciana y compromete la llegada efectiva de la financiación prevista para 2026. La Comunitat Valenciana tiene asignados 1.087.797,62 euros procedentes de la distribución territorial acordada en 2025 para apoyar a las salas de cine y fomentar la creación y fidelización de públicos. En el término municipal de València existen un total de 68 pantallas afectadas por esta exclusión.

"Las salas de exhibición son un pilar esencial en la cultura de la ciudad. Por eso, desde el Ayuntamiento de València queremos mostrar todo el apoyo a un sector que se ha visto excluido de las ayudas del Ministerio. Estas salas han planificado y ejecutado sus proyectos con la expectativa legítima de acceder a una línea de ayudas anunciada y presupuestada. No resulta admisible que las consecuencias de una discrepancia o cambio de criterio administrativo entre órganos de la Administración General del Estado recaigan sobre quienes son ajenos a la gestión de las transferencias y han actuado conforme a las convocatorias publicadas", ha defendido el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

Por todo ello, el Ayuntamiento de València expresa su "apoyo institucional a las salas de exhibición cinematográfica situadas en el término municipal, y en particular a Cines Lys Valencia, ABC Park, Cinestudio d'Or, Cines Babel, Ocine Premium Aqua, Cine Yelmo Campanar, Cines ABC CC El Saler y Autocine STAR, afectadas por la imposibilidad de percibir en 2026 la financiación de la línea estatal de ayudas, como consecuencia del cambio de criterio aplicado a la ejecución de los fondos de 2025".

La moción busca "reconocer la importancia cultural, social y económica de las salas de cine de València, cuya actividad facilita el acceso de la ciudadanía a la cultura cinematográfica, favorece la creación y fidelización de públicos y contribuye a la vitalidad del tejido cultural de la ciudad".

Además, el consistorio insta "al Ministerio de Cultura, al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y a los órganos competentes del Ministerio de Hacienda a adoptar con carácter urgente las medidas administrativas, presupuestarias y, en su caso, normativas necesarias para resolver la discrepancia surgida en la ejecución de los fondos de 2025 y garantizar que las salas de cine de la Comunitat Valenciana puedan percibir en 2026 la financiación prevista para sus proyectos".

"TRATO EQUITATIVO"

También se solicita a la administración central que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, "articule una solución que evite que los efectos económicos de la discrepancia de criterio y de la rectificación posterior recaigan sobre las salas de cine y las comunidades autónomas afectadas, asegurando un trato equitativo para todos los recintos de exhibición cinematográfica del Estado".

Finalmente, el Ayuntamiento aprueba "apoyar las actuaciones que impulse la Generalitat Valenciana, en coordinación con las demás administraciones y entidades representativas del sector, dirigidas a defender la financiación correspondiente a las salas de cine valencianas y a restablecer la plena efectividad de la línea de ayudas".