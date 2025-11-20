València muestra su "fortaleza innovadora" en Slush Helsinki tras superar 200 millones de inversión en startups

Participación de la concejala de Innovación, Turismo y Captación de Inversiones en el Ayuntamiento de València, Paula Llobet, durante su participación en el Slush Helsinki. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València muestra su "fortaleza innovadora" en el Slush Helsinki, "uno de los encuentros tecnológicos más influyentes del mundo", tras superar "la cifra histórica de 200 millones de inversión en startups en 2025", según ha informado en un comunicado el ayuntamiento de la capital valenciana.

Así, ha indicado que València "ha consolidado este año su posición como uno de los principales polos de innovación del Mediterráneo y del sur de Europa" y ha asegurado la cifra citada "confirma su madurez, su capacidad de atracción de talento y el impacto de la estrategia que impulsa el Ayuntamiento a través de València Innovation Capital".

La administración municipal ha detallado que este "este logro coincide con la presencia institucional" de la capital valenciana "en Slush Helsinki", una cita en la que "una delegación liderada por la concejala de Innovación, Turismo y Captación de Inversiones" en València, Paula Llobet, desarrolla estos días "una amplia agenda de trabajo con agentes clave del ecosistema finlandés".

Llobet ha asegurado que "este récord de más de 200 millones de inversión no es solo una buena noticia para las startups", sino también "una gran noticia para el futuro" de València, ha añadido el consistorio.

"La consolidación del ecosistema innovador de València significa más oportunidades para todo el talento que estamos formando aquí, especialmente para nuestros jóvenes, que podrán desarrollar su proyecto de vida sin tener que irse fuera y con empleo de calidad en la era digital. Estamos construyendo una ciudad que atrae inversión internacional, pero, sobre todo, que retiene y potencia su talento y que convierte la innovación en bienestar, crecimiento económico y mejores oportunidades para todos", ha afirmado la edil.

El Ayuntamiento ha resaltado que "con más de 1.200 startups activas, la ciudad se mantiene como tercer hub de innovación de España y avanza a un ritmo comparable al de centros europeos como Marsella, Bolonia o Múnich".

Paula Llobet ha indicado que "València ha entrado en una nueva etapa de proyección internacional". "Los datos de inversión confirman que somos una ciudad competitiva, capaz de atraer talento y capital, pero también de generar empresas que compiten en sectores estratégicos a nivel global. Nuestra presencia en Slush nos permite consolidar alianzas y abrir nuevas oportunidades para que ese crecimiento continúe en los próximos años", ha dicho.

El consistorio ha comentado que el Observatorio de Startups de la Fundación Bankinter señaló en septiembre que las compañías valencianas ya acumulaban 161 millones de euros en financiación, "una cifra que se ha incrementado hasta alcanzar la récord de 200 millones con las operaciones realizadas en los últimos meses".

"REFORZAR LA VISIBILIDAD INTERNACIONAL"

La participación de València en Slush tiene como objetivo "reforzar la visibilidad internacional del ecosistema y establecer nuevos puentes de colaboración con Helsinki, considerada una de las capitales tecnológicas más avanzadas de Europa".

Durante este encuentro, Llobet ha intervenido en el panel 'Regional Hubs Fueling Global Innovation', organizado por el ICEX, y ha expuesto "la evolución del modelo valenciano, el impacto de políticas como el Sandbox Urbano y el atractivo de la ciudad como entorno para emprender y escalar empresas tecnológicas".

Asimismo, la edil ha mantenido una reunión de trabajo con Business Finland centrada en la estrategia finlandesa de semiconductores y chips, "con el fin de identificar sinergias para el futuro Valencia Semiconductor Innovation Campus (VASIC) y para el programa avanzado de formación y transferencia tecnológica que València está diseñando para el periodo 2026-2030", ha añadido la administración local.

La misión institucional valenciana ha incluido además un encuentro con el Ayuntamiento de Helsinki y con Forum Virium, "uno de los laboratorios urbanos más avanzados de Europa", para abordar "oportunidades de colaboración en gobernanza del dato, digital twins y modelos de innovación urbana vinculados al futuro Sistema Operativo Urbano de València".

Esta delegación también ha tenido reuniones en el Helsinki XR Center, donde se han explorado posibilidades de cooperación en tecnologías inmersivas conectadas con Valencia Game City y con el programa From Metadata to Metaverse', así como visitas técnicas al Immersive Sustainability Lab para conocer aplicaciones XR orientadas a sostenibilidad, urbanismo y participación ciudadana.

A esto se suman visitas a Slush junto a startups valencianas presentes en el evento y encuentros sectoriales con agentes como Sports Finland, centrados en la vertical SportTech, la salud digital y el bienestar.

La agenda se ha completqado en Espoo con una reunión en IQM Quantum Computers, empresa puntera en computación cuántica, donde se están analizando oportunidades de colaboración científica, captación de talento y participación en redes europeas vinculadas a microelectrónica y hardware avanzado.

La delegación valenciana tenía también previsto visitar el centro de referencia VTT Micronova, "un espacio clave para el diseño del futuro VASIC y para la integración de València en consorcios europeos de fabricación avanzada, prototipado y testeo". El programa concluía con una visita a la biblioteca Oodi, "icono internacional de innovación cívica y tecnológica, como referencia para la transformación de espacios públicos en València".

"ACTOR INFLUYENTE"

El ayuntamiento de esta ciudad ha apuntado que "la presencia en Slush y la agenda estratégica desarrollada en Helsinki refuerzan" su hoja de ruta "para consolidar València como un actor influyente en la escena global de la innovación".

"El récord de inversión alcanzado este año, sumado a las alianzas que se están construyendo en Finlandia, confirma que la ciudad ya no es un ecosistema emergente, sino un hub consolidado y competitivo en Europa capaz de atraer inversión internacional y de impulsar proyectos tecnológicos de alto impacto", ha agregado el consistorio.