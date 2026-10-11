València Music City, premio de la Associació d'Estudis del Cant Valencià por su impulso a la música valenciana

València Music City recibe el Premio Avant de la Associació d'Estudis del Cant Valencià por su impulso a la música valenciana - AJUNTAMENT VALÈNCIA

VALÈNCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Associació d'Estudis del Cant Valencià concederá a València Music City el premio Avant, en reconocimiento a la gestión, promoción y dinamización de la actividad musical desarrollada por la estrategia municipal del Ayuntamiento de Valencia, con una especial valoración del trabajo realizado en los ámbitos del folklore, la música tradicional y la preservación y difusión del patrimonio musical valenciano.

El reconocimiento fue entregado por el presidente de la entidad, Manolo Marzal, al director general de Valencia Music City, Juan Pablo Valero, en el Centre Cultural La Beneficència, detalla el consistorio.

El premio Avant pone especialmente en valor la dimensión de Valencia Music City vinculada a la música de raíz tradicional, uno de los grupos de trabajo contemplados dentro de la estrategia municipal junto a la música moderna, la música clásica, la educación y la salud. La distinción reconoce el impulso de políticas orientadas a integrar el patrimonio musical valenciano en la actividad cultural contemporánea y a favorecer su conocimiento, conservación, transmisión y proyección.

La estrategia València Music City plantea una visión transversal de la política musical de la ciudad, articulando actuaciones de programación, coordinación institucional, producción, mediación con el sector y comunicación. Su objetivo es fortalecer el conjunto del ecosistema musical valenciano y favorecer tanto el desarrollo de la actividad profesional como el acceso de la ciudadanía a las diferentes manifestaciones musicales.

El acto de entrega tuvo un marcado carácter musical y contó con una cantà d'estil, una de las expresiones más representativas de la tradición musical valenciana que son objeto de especial impulso y protección por parte de l'Associació d'Estudis del Cant Valencià, que desarrolla una importante labor de investigación, conservación y difusión del cant valencià, así como en la puesta en valor de sus intérpretes, repertorios y formas de transmisión.

Desde el Ayuntamiento destacan que su trabajo ha contribuido de manera decisiva al reconocimiento y protección de esta manifestación cultural, que recientemente ha sido declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por parte de la Generalitat, reforzando así su consideración como parte fundamental del patrimonio inmaterial valenciano.

En el acto de entrega del reconocimiento participaron como cantadors M. Carmen Villar, Amparo Peiró de Gandia, Pepe Sevilla de Almenara y Vicent Fita de Burjassot. La celebración contó con la participación de la rondalla de Victoria Sousa, de Lo Rat Penat, y el grupo de viento de El Puig.

El premio Avant supone el tercer reconocimiento público que recibe la estrategia musical del Ayuntamiento de València, València Music City, después de los galardones concedidos por parte del diario digital Valencia Extra y por parte de Federación de Ocio, Turismo de la Comunitat Valenciana (Fotur) en la cuarta edición de los Premios Turismo 2026. Estas tres distinciones reconocen desde diferentes ámbitos el trabajo desarrollado para fortalecer el ecosistema musical de la ciudad y consolidar la música como un elemento estratégico de la política cultural y de la proyección de València.