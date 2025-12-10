València nombra a 19 expertos para abordar el futuro metropolitano tras la dana - AJUNTAMENT

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UV) han presentado a los 19 expertos que conforman la comisión de asesoría científica del binomio universidad-ciudad impulsado tras la dana. Abordarán los grandes retos de futuro de la gestión del área metropolitana tras la dana, centrados en el territorio, la movilidad o la vivienda.

La composición de este órgano se ha dado a conocer en un acto en el Ayuntamiento con la participación de la alcaldesa, Mª José Catalá, y los rectores José E. Capilla (UPV) y Mavi Mestre (UV).

Se trata de 19 catedráticos, investigadores y profesores de ambas universidades, con capacidad científica y técnica en varias áreas: Santiago Carbó (economía regional), Gustau Camps-Valls (IA aplicada al clima), Ana Mª Camarasa (riesgo de inundación en ramblas mediterráneas), Antonio Camacho (ecología acuática), Justo Herrera (gobernanza en las administraciones), José Mª Nácher (I+D+i para el desarrollo de territorios), Joan Romero (gobernanza territorial y ambiental), Andreu Rico (ecotoxicología acuática), José Manuel Pastor (Ivie), Raquel Ortells (adaptación a ambientes cambiantes), Eloina Coll (datos geoespaciales y movilidad urbana), Félix Francés (hidrología y gestión del agua), José Mª García (economía agraria), Miguel Martín (contaminación de sistemas acuáticos), Carla Montagud (sistemas energéticos para edificios), Norat Roig (innovación regional), Javier Pérez (arquitectura del paisaje), Tomás Ruiz (movilidad) y Carles Sanchis (humedales e inundaciones).

En su intervención, la alcaldesa de València ha defendido "la necesidad urgente de abordar un nuevo plan sur metropolitano" para València y su área metropolitana. Para conseguirlo ha pedido "altura de miras y auténtica colaboración institucional", dentro de las competencias de cada administración

Ha resaltado que el de València es "el primer ayuntamiento con una comisión universidad-ciudad" y ha augurado que servirá para "conformar una buena estrategia metropolitana". Según ha expuesto, el binomio aportará informes técnicos para acometer las infraestructuras hídricas necesarias tras la dana, que ha recordado que son competencia estatal.

"Las tiene que hacer el Gobierno de España sí o sí", ha recalcado, ya que ha lamentado que un año después de la dana "nadie ha puesto sobre la mesa un plan de infraestructuras hídricas".

Por otro lado, a preguntas de los periodistas por si este proyecto cuenta con el beneplácito de Vox, como socio minoritario en el equipo de gobierno, Catalá (PP) ha señalado que "la alcaldía fija unas directrices y desde luego se cumplen". Es algo que ha relacionado con la colaboración de las universidades con el plan València + Segura para formar a la población frente a emergencias.

RIGOR CIENTÍFICO EN LAS DECISIONES POLÍTICAS

Por su parte, la rectora de la UV ha explicado que la dana "precipitó" esta alianza, en la que las universidades aportan "ciencia, conocimiento y reflexión" para que "los políticos lo utilicen desde el rigor científico, que es lo que necesitamos".

Mestre ha apelado a la unidad de las administraciones para "repensar cómo deben ser las ciudades" para prevenir las consecuencias de los riesgos del cambio climático.

El rector de la UPV ha hecho hincapié en la necesidad de una visión metropolitana en el ámbito de las cuencas, ya que ha recordado que hay actuaciones que ahora son necesarias y "no se tuvieron en cuenta en el Plan Sur" tras la gran riada de 1957.

Ha hecho notar que la ciencia dice que "habrán más dana y con mayor intensidad y frecuencia" --"vivimos en zonas inundables y parece que nos olvidemos de ello"-- y se ha mostrado "sorprendido" con que en la dana "no tuviéramos un SAIH (sistema automático de información hidrológica) capaz de informarnos con una cierta antelación".

Tanto Mestre como Capilla han abogado por una mejor formación a la población ante catástrofes. Por ejemplo, el rector de la UPV ha propuesto impulsar charlas periódicas a los jóvenes para que sepan qué hacer en caso de desastres como una dana.

APOYO A L'ALBUFERA COMO RESERVA DE LA BIOSFERA

Como su primer hito, la comisión de asesoría científica ha presentado su manifiesto de apoyo a la candidatura de l'Albufera como Reserva de la Biosfera por la Unesco, con el objetivo de respaldar el valor ecológico, climático, cultural y socioeconómico del parque natural y su papel como defensa natural frente a las inundaciones.

La rectora de la UV ha reivindicado que l'Albufera es "más que un espacio natural" y "forma parte de nuestra historia como pueblo", mientras el rector de la UPV ha avanzado que la Politècnica aprobará la próxima semana su apoyo a la declaración como Reserva de la Biosfera.

Previamente a la presentación, representantes del Ayuntamiento y las dos universidades públicas se han reunido para abordar los avances realizados a lo largo de este año. El binomio se reestructuró en mayo para trabajar en tres líneas: la mejora de infraestructuras y la seguridad, la recuperación económica y la conservación de L'Albufera. Cuenta con tres comisiones estratégica, operativa y científica.