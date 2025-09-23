València organiza visitas guiadas gratuitas para dar a conocer las fuentes ornamentales más importantes

VALÈNCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha programado una serie de visitas guiadas gratuitas para dar a conocer a la población algunas de las fuentes ornamentales de la ciudad más importantes y con mayor relevancia turística y que, además, han sido objeto de mejora y rehabilitación.

De este modo, la Concejalía Delegada de Turismo ejecuta el proyecto denominado Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de València (PSTD), financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Este programa está destinado a financiar diversas actuaciones en el ámbito de la transición verde y sostenible; la mejora de la eficiencia energética; la transición digital y la competitividad que ayuden a consolidar a la ciudad de València como un destino turístico sostenible.

En este sentido, una de las actuaciones realizada conjuntamente con la Concejalía del Ciclo Integral del Agua, ha sido la renovación de fuentes ornamentales e históricas de interés turístico con el objetivo de "reducir la huella de carbono y convertirlas en un nuevo recurso turístico de la ciudad".

Esta iniciativa amparada por el programa de financiación europea, ha dado como resultado, además de un aumento en la sostenibilidad de las fuentes, la creación de una ruta temática que incluye la visita a fuentes ornamentales e históricas de interés turístico de la ciudad de València.

La concejala de Turismo, Paula Llobet, ha destacado que, como aporte a la actual oferta turística de la ciudad, "la creación de una nueva ruta con el hilo conductor de fuentes ornamentales permitirá diversificar la oferta turística e impulsará un nuevo recurso turístico para València".

Las fuentes ornamentales sobre las que se ha actuado y las que forman parte de la nueva ruta turística son la fuente de la plaza de L'Ajuntament; la de los Somormujos; la de Los Niños; la Alberca Mistral (en la zona ajardinada de la calle de la Blanqueria); el monumento al río Túria de la plaza de la Mare de Déu; la fuente de los Cuatro Elementos y la de las Cuatro Estaciones, ambas ubicadas en la Albereda; la dedicada al Maestro Serrano y als Maulets y el monumento a Sorolla de la plaza de la Setmana Santa Marinera.

Las visitas guiadas se llevarán a cabo durante el mes de octubre, a las 11:00 horas, los días 11 y 12 en valenciano y 18 y 19 en castellano. Para poder participar se requiere inscripción previa a través del correo electrónico inscripcionturismo@valencia.es en la que se indique la fecha y el nombre de la ruta que se desea realizar, así como el nombre y apellidos de los asistentes y su número de contacto. En total podrán inscribirse un máximo de cuatro personas por cada e-mail. Dicha inscripción se confirmará vía correo electrónico.