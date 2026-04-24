València pide que su Certamen de Bandas de Música sea declarado Fiesta de Interés Turístico de la Comunitat

Archivo - Imagen de archivo del Certamen Internacional de Bandas de Música de València. - AYTO VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha acordado este viernes solicitar a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo que se inicien los trámites oportunos para que el Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València sea declarado Fiesta de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana.

Así lo ha indicado la primera teniente de alcalde y edil de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo, en la rueda de prensa que ha ofrecido para hablar de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local.

"València es música. Todas las manifestaciones festivas de la ciudad están vinculadas, rodeadas, animadas y emocionadas con la música. No solo las Fallas, todas las fiestas que tenemos en la ciudad. Y contamos con magníficas instalaciones musicales", ha expuesto la responsable municipal.

Asimismo, Ferrer San Segundo ha destacado que la Comunitat Valenciana "cuenta con el 50 por ciento de las bandas de música de toda España" y ha añadido que "València forma parte de la red de ciudades musicales".

La edil ha resaltado que el Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València "se celebró por primera vez en 1886" y ha asegurado que tiene "especial referencia" tanto "desde el punto de vista de la cultura y de las tradiciones" como "desde el punto de vista del turismo cultural".

El acuerdo alcanzado en la Junta de Gobierno Local de este viernes se ha adoptado a instancias del concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales en la capital valenciana, José Luis Moreno, y de la concejala de Turismo, Paula Llobet.

La propuesta "impulsa el reconocimiento del citado certamen y de su contribución a la difusión de la música de banda", han afirmado desde el ejecutivo municipal.

El acuerdo señala que esa cita cultural "ha contribuido al fomento de la cultura y la tradición musical y ha evolucionado hasta tener una entidad propia y bien diferenciada dentro de la programación de la Feria de Julio" de València.

"RECURSO TURÍSTICO DE PRIMER ORDEN"

El gobierno municipal añade que "con esta declaración, el Ayuntamiento pretende que el Certamen de Bandas de Música Ciudad de València se eleve a la categoría de recurso turístico de primer orden, ya que cuenta con una gran relevancia turística y se rige como polo de atracción de turistas".

Igualmente, han resaltado que "se trata de un evento cultural que supone la unión de personas de diversa procedencia a través del idioma universal de la música", por lo que es "un acto en el que están presentes los principios de tolerancia y convivencia".

El ejecutivo municipal, además de dar el visto bueno a esta solicitud, ha aprobado aportar a la administración autonómica toda la documentación exigida en la normativa vigente y habilitar a las Secretarías municipales para firmar la petición.