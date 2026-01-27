València pide al Gobierno mejoras y un plan integral en Cercanías y al Consell aplicar el plan estratégico de FGV

Imagen del inicio del pleno ordinario de enero 2026 celebrado en el Ayuntamiento de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de València ha acordado este martes por unanimidad, en la sesión ordinaria de enero, instar al Gobierno central a realizar "un plan integral" del servicio de trenes de Cercanías que llega a esta ciudad que "contemple una auditoría" sobre "la situación de las infraestructuras ferroviarias y de su seguridad, así como obras de mejora para garantizar un servicio óptimo para el usuario que mejore las frecuencias".

Asimismo, también con el respaldo de todos los grupos municipales --PP y Vox, en el gobierno, y Compromís y PSPV-PSOE, en la oposición-- el consistorio ha decidido instar al Consell a la puesta en marcha del plan estratégico de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 2026-2030, "recientemente presentado", para que aumenten las frecuencias también en este servicio de transporte público, el número de vagones de sus unidades y se amplíe la red de metro en el área metropolitana de València.

Del mismo modo, el Ayuntamiento pide a la administración autonómica que tramite y apruebe el Plan de Movilidad Metropolitana de València (PMoMe).

Este acuerdo plenario se ha adoptado tras el debate de una moción presentada por Compromís para instar a la Generalitat Valenciana a "solucionar los graves problemas del servicio de Metrovalencia e incrementar la inversión en el transporte público metropolitano".

Durante el debate de esta iniciativa, los ediles han hablado también y han debatido sobre el servicio de tren de Cercanías, dependiente del Gobierno central, tanto a raíz de los "retrasos" e "incidencias" que registran las unidades que llegan a la capital valenciana y salen de ella, como a partir del accidente ferroviario registrado recientemente en la localidad cordobesa de Adamuz.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha planteado al ejecutivo municipal un acuerdo, aceptando algunos de los puntos de su moción, una opción que no ha descartado el edil de Movilidad y presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València, Jesús Carbonell (PP). Para abordar y avanzar en esa negociación en busca de un consenso, la alcaldesa, María José Catalá (PP), ha ordenado un receso de unos minutos para que los portavoces de los distintos grupos municipales pudieran analizar estas cuestiones y cerrar una propuesta de acuerdo.

Tras esa interrupción del pleno, la sesión se ha reanudado con un texto consensuado por todas las formaciones políticas que integran el consistorio. Ese documento, que ha leído el secretario de la corporación para darlo a conocer a todos los concejales, se ha sometido a votación y tras haber sido respaldado por unanimidad ha dado paso, con las decisiones mencionadas, al acuerdo alcanzado finalmente.