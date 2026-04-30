València prevé una ocupación hotelera cercana al 90% en el puente de mayo tras el "mejor marzo" de su historia

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VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sondeos realizados por la Fundación Visit València reflejan una ocupación hotelera para este puente de mayo del 86,4 por ciento, a falta de las reservas de última hora. Este dato se suma a un inicio de año "sólido" para el turismo en la ciudad, con un primer trimestre en positivo y que cerró con el "mejor mes de marzo de la historia", según ha informado el consistorio en un comunicado.

Esta tendencia se mantiene con momentos de alta demanda como Semana Santa, el fin de semana del Ironman o el propio puente de mayo. La presidenta de la Fundación Visit València y concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha señalado que, en una actividad como el turismo, "especialmente sensible a inestabilidad del contexto internacional", es una "buena noticia" comprobar que València está obteniendo "resultados estables y positivos".

A su juicio, "son fruto del trabajo realizado por la Fundación en la diversificación de mercados y en la mejora de la conectividad, que nos ha permitido reforzar el posicionamiento del destino y avanzar con un crecimiento equilibrado y sostenible, que es clave para dar estabilidad al sector".

Este comportamiento se apoya en un marzo "histórico", que se ha convertido "en el mejor de toda la serie", con 450.030 pernoctaciones hoteleras, lo que supone un incremento del 16% respecto al mismo mes del año anterior y un 1,5% por encima del anterior récord, registrado en 2024.

Por lo que respecta al acumulado de enero a marzo, la ciudad mantuvo un crecimiento a doble dígito frente a 2025 (+12%) y también avanza respecto a 2024 (+2%), con una evolución positiva de los principales indicadores del sector: la ocupación hotelera aumenta cinco puntos porcentuales, el precio medio crece un 2% y el RevPAR mejora un 11%.

Estos datos también se reflejan en la conectividad aérea, con un marzo que bate igualmente récord en el Aeropuerto de Valencia al superar por primera vez las 500.000 llegadas, y alcanzar las 502.464. Este crecimiento se apoya en el impulso del mercado internacional, que sube por encima del 7% y compensa el ligero descenso del mercado nacional, de manera que sitúa el balance global en torno a un +5% anual.

SEMANA SANTA, IRONMAN, GAY GAMES Y SAIL GP

Así, Llobet ha destacado que la ciudad ha cerrado un "buen primer trimestre turístico", que generó "muy buenos datos en Semana Santa, con un 96% de ocupación hotelera, muy por encima de las previsiones iniciales, que no eran especialmente favorables". Asimismo, el Ironman, con un 94,9% de ocupación, "también ha contribuido a reforzar esta tendencia positiva", ha indicado.

"Con estos resultados ponemos la mirada en el verano y en una agenda de grandes citas que siguen ayudando a desestacionalizar el turismo, como los Gay Games en junio o SailGP en septiembre, que refuerzan el posicionamiento de València como una ciudad abierta, deportiva y saludable, con actividad durante todo el año y capaz de atraer visitantes en cualquier temporada", ha añadido.