València promueve el talento joven con la segunda edición los Premios de Arte y Creatividad Artística

Cartel de la segunda edición los Premios de Arte y Creatividad Artística - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Familia, Juventud e Infancia del Ayuntamiento de València, dirigida por Mónica Gil, ha celebrado la segunda edición de los Premios de Arte y Creatividad Artística, una iniciativa que reconoce e impulsa el trabajo de jóvenes creadores a través de 25 galardones dotados con 3.000 euros cada uno.

La resolución de los premios, aprobada el pasado 5 de diciembre de 2025 por la Junta de Gobierno Local, dio paso a un periodo de tres meses en el que las personas premiadas han contado con espacios facilitados por la concejalía para desarrollar sus proyectos.

Estas propuestas abarcan disciplinas diversas como la creación artística, la narrativa, las maquetas, el audiovisual o la composición musical, ha informado el consistorio en un comunicado.

"Con estos premios queremos ofrecer oportunidades reales para que los jóvenes creadores desarrollen sus ideas y puedan mostrarlas en un entorno adecuado, facilitando recursos y espacios que muchas veces resultan difíciles de conseguir en las primeras etapas", ha señalado la concejal Mónica Gil, quien ha añadido que "el resultado que hoy se presenta demuestra la calidad, la variedad y la capacidad de innovación de los proyectos seleccionados".

Desde este jueves, 23 de abril a las 18.00 horas, y hasta el viernes 24 de abril a las 20.30, el Mesón de Morella abre sus puertas para mostrar el resultado de estos trabajos en un entorno singular de la ciudad.

Durante estas jornadas, las salas se transforman en un recorrido vivo en el que cada propuesta encuentra su espacio: piezas que invitan a la reflexión conviven con instalaciones sensoriales, relatos convertidos en imagen dialogan con composiciones sonoras y maquetas que reinterpretan el espacio se integran en una experiencia continua.

A lo largo del itinerario expositivo, el público podrá encontrarse con la propuesta de Sara Espinar Raga, Conferència sobre el desig d'una conferència, seguida del trabajo colectivo Acaronant les fibres, desarrollado por Candela Dayana Mecca Mónaco, Míriam Cánovas Hernández, Berta Izquierdo Esteso y Lucía Mallol Gil.

El recorrido continúa con Descansar el abrazo, de Claudia Pastor Tomás, y Desde las costas, de Darío Machín González. Las siguientes salas acogen proyectos como La fam fa fam, de Lucía Vallés Iborra; Una y otra vez, de Roser Domingo Muñoz; y Dame dispositivo autónomo de mediación del espacio, de Elena Sanmartín Hernández.

También se presentan Escama y seda, de Roberto Catalá Nacher, y Dolores, Remedios y Consuelo, de Marta Sofía Gallego Sampedro. Durante la jornada del 24 de abril, el itinerario se amplía con Manual de supervivencia cotidiana, de Vicent Francés Marín; Querido amigo, de Erik Godoy; Diario de babas, de Elena Rocamora Sotos; y La sort, de Patricia Oreto Garrigues.

A continuación, se expone Gestopía ¿Dónde está mi casa?, de Guillermo Llorens Castaño y Mariana Sofía Valero Chanto, junto a Vía salaria, de Patricia Santana Domínguez, y El ciclista cuya rueda cesó de girar, de Ovidi Andreu Gil.

El recorrido continúa con El aroma del tiempo/La comida como sujeto, de Chiara Zazzali Bustios; Meteoritos, de Ada Tormo García; y Narrativas visuales: lo andino, de Daniel Fernando Centeno Maldonado. Cierran la muestra propuestas como Redes, de Pablo Royo de Larios; Nudo cenital, de Marcos Pizarro Giménez; El circo del yo fragmentado, de Víctor Giner Giner; NAEN, de Anna Ferrándiz Joyeus; Interiorismo, de Sara Ramírez Roque; y RUA. Relats urbans i arquitectònics, de Pau Olmo Ciges.

Todas las obras se exhiben en el Mesón de Morella, cuya entrada es gratuita, en diferentes franjas horarias distribuidas entre la tarde del 23 y las jornadas del 24 y 25 de abril, configurando un programa continuo que permite descubrir cada proyecto en su propio contexto de presentación. La programación continúa el 24 de abril con nuevas presentaciones a lo largo de la mañana y la tarde, completando un itinerario que reúne las 25 propuestas premiadas.

Además, el 25 de abril, a partir de las 10.00 horas, el espacio permanecerá abierto para que el público pueda seguir recorriendo la exposición con mayor calma.

"Este tipo de iniciativas permiten que los proyectos no se queden en una idea, sino que lleguen a materializarse y a encontrarse con el público, generando un espacio de encuentro entre creación y difusión", ha destacado Gil.