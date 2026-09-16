València propone nombrar como Hijos Adoptivos a Ferran Torres y Alejandro Grimaldo

Archivo - Imagen del futbolista valenciano Ferran Torres tras ganar la selección española de fútbol el Mundial 2026 con un gol suyo. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha planteado su propuesta para la concesión de los Honores y Distinciones de la Ciudad en 2026, en el marco de la conmemoración del 9 d'Octubre --Día de la Comunitat Valenciana--, a diferentes entidades y personalidades de la vida cultural, social y deportiva. La propuesta contempla otorgar este año el título de Hijos Adoptivos a los futbolistas valencianos de la Selección Española de Fútbol Ferran Torres y Alejandro Grimaldo tras el triunfo de este equipo en el Mundial 2026.

Tras ratificarse los reconocimientos planteados, estos se entregarán en un acto presidido por la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, que el consistorio celebrará el 6 de octubre en el hemiciclo municipal.

La propuesta recoge otorgar la Medalla de Oro de la ciudad a la Coral Juan Bautista Comes; a la Real Hermandad San Antonio Abad; a la Fiesta del Corpus Christi de València; al Ilustre Colegio de Procuradores de València; a la Asociación Valencia de Personas Sordas, y a la Comandancia Naval de València y Castellón.

Además, recoge distinguir con la Medalla de Bronce a la Unidad de Drones del Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil.

Como Hijos Predilectos de la ciudad se propone reconocer al fundador del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) José Alejandro Remohí Giménez; a la atleta Fátima Diame Diame; y, a título póstumo, al fundador y primer presidente del Levante FC, origen del actual Levante UD, José Ballester Gozalvo.

El título de Hijos Adoptivos, para aquellas personas nacidas fuera de la ciudad, se propone además de para Ferran Torres y Alejandro Grimaldo, para la escritora y miembro de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) Ángela Nzambi Bakale; y para la exrectora de la Universitat de València, Mavi Mestre.

A la Coral Juan Bautista Comes se la quiere reconocer por "ser una destacada institución del ámbito musical y cultural valenciano en la que han participado numerosos niños, niñas y jóvenes" y coincidiendo con "el 70 aniversario de su fundación", según ha informado el consistorio en un comunicado. Y a la Real Hermandad San Antonio Abad "por ser una tradición centenaria en la ciudad que sirve como foco de actividades religiosas, culturales y de bienestar animal", ha añadido el Ayuntamiento.

La Fiesta del Corpus Christi se ha propuesto por "su contribución a la conservación de tradiciones, manifestaciones artísticas y expresiones del patrimonio cultural inmaterial, así como por su permanente vinculación con la identidad histórica de la ciudad". El Ilustre Colegio de Procuradores de València, que en 2025 cumplió 150 años, se quiere reconocer "por su contribución al ejercicio de la representación procesal, su colaboración permanente con la administración de justicia y su labor en la ordenación y defensa de la profesión".

Por otro lado, de la Asociación Valencia de Personas Sordas se quiere premiar su "labor centenaria en la defensa de los derechos de las personas sordas, la promoción y uso de la lengua de signos, y el impulso de actividades dirigidas a favorecer la igualdad de oportunidades y la inclusión social".

La distinción a la Comandancia Naval de València y Castellón se plantea "por su trayectoria histórica al servicio de la defensa nacional, su permanente vinculación con la ciudad en ámbitos que trascienden lo militar y su estrecha colaboración con la sociedad valenciana en algunas de sus más entrañables señas de identidad".

La Medalla de Bronce a la Unidad de Drones del Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil se propone "por la implantación y desarrollo de los sistemas de aeronaves no tripuladas del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de València" y por "su aplicación al bienestar y la seguridad de la ciudadanía en numerosos operativos", han señalado desde el consistorio.

HIJOS PREDILECTOS

El reconocimiento como Hijo Predilecto se quiere para el fundador del IVI "por su contribución al desarrollo de la medicina reproductiva, su destacada trayectoria científica y docente, y la proyección internacional alcanzada desde València" con este centro.

Asimismo, a Fátima Diame se la quiere reconocer "por su extensa trayectoria deportiva en el salto de longitud y por los resultados obtenidos en campeonatos mundiales y otras competiciones de ámbito nacional e internacional, además de su participación en dos ediciones de los Juegos Olímpicos".

A título póstumo se quiere distinguir a con el mismo título a José Ballester Gozalvo por su "contribución al desarrollo de una València abierta, democrática, culta, popular y comprometida con la igualdad".

HIJOS ADOPTIVOS

Por otra lado, se propone como Hija Adoptiva a Ángela Nzambi Bakale "por ser una ciudadana comprometida con su ciudad de acogida, atenta a los motores y la dinamización social" y "mujer de cultura que trabaja por el bienestar de todas las personas".

A Mavi Mestre se la quiere distinguir "por haber sido la primera mujer rectora de la Universitat de València" y por su "extensa trayectoria académica y universitaria".

Con el mismo título se quiere destacar de Ferran Torres que haya sido el autor del gol que dio la victoria a España en el Mundial 2026, así como "su proyección internacional como futbolista formado en València" y "su vinculación con iniciativas de carácter social y medioambiental".

Asimismo, de Alejandro Grimaldo se quiere destacar "su vinculación con la cantera valencianista, sus éxitos nacionales e internacionales en los clubs en los que ha jugado" y que sea miembros de la selección española de fútbol que ha ganado una nueva Copa del Mundo.

PLATAFORMA PER L'ENSENYAMENT PÚBLIC

Desde la oposición en el consistoirio, la edil socialista Maite Ibáñez ha criticado que el equipo de gobierno de la ciudad, presidido por María José Catalá (PP) y formado por PP y Vox, haya "descartado conceder" uno de los Honores y Distinciones, una Medalla de la Ciudad, "a la Plataforma per l'Ensenyament Públic", como había solicitado el PSPV-PSOE.

Ibáñez ha afirmado, en un comunicado, que la primera edil "vuelva a dar la espalda a entidades que trabajan por una València mejor". Así, ha lamentado que no salga adelante "el reconocimiento a quienes trabajan en defensa de la educación pública en la ciudad".

"Es vergonzoso que Catalá censure el reconocimiento a las familias y docentes que cuidan de la educación pública en València", ha agregado la representante del grupo socialista. "Vuelve a ser igual que el año pasado con las asociaciones de las pedanías afectadas por la dana. Las borra y las anula de los reconocimientos burlándose y dando la espalda a entidades que trabajan por una València mejor y son ejemplo de solidaridad", ha apostillado.