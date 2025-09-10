PSPV propone a Catalá pactos en vivienda, turismo y política verde para superar la "crisis" de València

La secretaria general del PSPV-PSOE en València, Pilar Bernabé, junto al portavoz de la formación en el ayuntamiento de esta ciudad, Borja Sanjuán, y la vicesecretaria y portavoz de la ejecutiva de este partido, Rosa Domínguez. - PSPV-PSOE

Bernabé anuncia que los socialistas convocarán "en tiempo y forma" un debate sobre la ciudad con entidades para que puedan "participar"

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE propondrá este jueves a la alcaldesa de València, María José Catalá (PP), durante el Debate sobre el estado de la ciudad, "tres grandes pactos" para que la capital valenciana se pueda "situar en el lugar donde se posicionan las ciudades del futuro, habitables y sostenibles" y superar la "crisis" a la que los socialistas indican que está llevándola la primera edil. Estos son "un pacto por el acceso a la vivienda", otro en favor de una "política turística sostenible" y uno "verde".

Así lo ha avanzado este miércoles la secretaria general del PSPV-PSOE de València y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, tras la reunión que ha mantenido con el grupo municipal socialista y los secretarios generales de las agrupaciones locales de la ciudad.

Bernabé, que ha censurado que Catalá haya convocado el Debate sobre el estado de la ciudad con tres días de antelación y con la intención de que "pase rápido" para que las entidades ciudadanas "no la pongan ante el espejo de sus carencias", ha anunciado que el PSPV-PSOE dará a estos colectivos la oportunidad de "hablar y dialogar" en un debate que convocará "en tiempo y forma" para que puedan "participar" con previsión.

La también candidata socialista a la Alcaldía de València ha asegurado que a María José Catalá "no le gusta escuchar" a sus vecinos y la ha instado a aprovechar "la oportunidad" que para atender las demandas ciudadanas tendrá con el Debate sobre el estado de la ciudad que ha programado para este jueves "con nocturnidad y alevosía".

"Tiene la oportunidad de seguir su deriva de destrucción, de seguir destruyendo, o de buscar una fórmula para comenzar a situar València en el lugar en el que se posicionan las ciudades del futuro, habitables y sostenibles" para lograr la capital "que necesitan los valencianos".

"Solo el 20 por ciento de los valencianos considera que la ciudad puede tener futuro con el actual gobierno" municipal, de PP y Vox, ha destacado Pilar Bernabé, que ha añadido que la mayoría de vecinos cree que esta es una urbe "injusta y cara que expulsa a los ciudadanos" porque "no pueden acceder a una vivienda o pagar" alquileres.

La responsable socialista ha asegurado que València "se ha convertido en una especie de franquicia o un hotel sin vecinos" y con "un turismo masivo" diferente del "sostenible", además de señalar que con Catalá en la Alcaldía "cada mes circulan 20.000 coches más" por la ciudad.