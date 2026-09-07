València reabre Pérez Galdós y Giorgeta al tráfico con dos carriles por sentido en casi todo su recorrido

Se reabre Pérez Galdós y Giorgeta - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las avenidas de Giorgeta y Pérez Galdós recuperan entre esta tarde y la mañana de este martes la circulación habitual con dos carriles por sentido en la práctica totalidad de su recorrido coincidiendo con la vuelta al cole.

Según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado, esta reapertura "se produce mientras las obras de la mayor reurbanización urbana de València en más de dos décadas encaran su fase final, centrada en finalizar las aceras pendientes y en rematar los últimos aspectos pendientes.

En total se han invertido cerca de 24 millones de euros para transformar completamente los 2,2 kilómetros de este eje entre el paseo de la Petxina y la calle Sant Vicent Màrtir, cuyos vecinos "ganarán en comodidad y calidad de vida al disponer de mayor espacio peatonal, con aceras de hasta siete metros, y menores emisiones de CO2 y ruido tras la colocación de 54.000 m2 de asfalto fonoabsorbente".

El nuevo esquema de circulación previsto es de dos carriles por sentido en toda la avenida Giorgeta, dos carriles por sentido desde el inicio de Pérez Galdós hasta la entrada del paso inferior, un carril por sentido en el tramo del paso inferior y dos carriles por sentido desde la salida del paso inferior hasta el final de Pérez Galdós.

Por su parte, en el entorno del paso inferior, la disponibilidad de algún carril podrá variar puntualmente en función de los trabajos, y su acondicionamiento obligará a cortes nocturnos de algunas horas durante las próximas semanas.

La reapertura al tráfico marca la transición hacia el tramo final de la obra. Los trabajos se concentran ahora en la ejecución de las aceras pendientes y, una vez completadas, la colocación del asfalto fonoabsorbente -que reduce el ruido del tráfico y las emisiones- será la última fase de la actuación en la calzada.

Al respecto, el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, ha señalado que "reabrir al tráfico es un paso muy importante, pero la obra continúa: ahora nos centramos en rematar las aceras y dejamos para el final la capa de asfalto fonoabsorbente. Queremos agradecer a vecinos y comerciantes su paciencia, porque el resultado va a merecer la pena", ha señalado

En ese sentido, desde el Ayuntamiento explica que el proyecto sea ejecutada por la UTE formada por Pavasal y Grupo Bertolín, el proyecto supone una transformación integral de la avenida en beneficio de los vecinos de La Petxina, Arrancapins, Nou Moles, Patraix, Jesús y La Raïosa.

Entre las principales mejoras para la ciudadanía, las aceras pasan a tener entre 3 y 7 metros de anchura, frente a los menos de 1,40 metros anteriores, y se incorporan más de 6.800 m2 de nuevas zonas verdes con 60 especies vegetales y tres áreas de juego infantil que suman 810 m2.

La actuación contempla, además, 640 árboles y la conservación de cerca del 90% de las palmeras de la mediana, un nuevo carril bici segregado y bidireccional de 2,4 kilómetros, y 15 nuevas paradas de autobús junto a 26 pasos de peatones. Se completa con la renovación integral del alumbrado público -con 265 luminarias-, la red de semáforos y el alcantarillado, así como con 54.000 m2 de asfalto fonoabsorbente que reduce el ruido y las emisiones de CO2.

"Nos comprometimos a que la avenida estuviera abierta al tráfico para la vuelta al cole y hoy cumplimos esa palabra. Giorgeta-Pérez Galdós se está convirtiendo en una gran avenida más verde, más accesible y más amable para los vecinos", ha señalado Giner. Con esta reapertura, la avenida "recupera la normalidad circulatoria en el arranque del curso escolar, en una de las intervenciones de mayor envergadura y complejidad que se ejecutan actualmente en la ciudad", ha apostillado.