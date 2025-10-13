València reanuda las clases este martes en zonas inundables y pedanías del sur tras las lluvias

Varias personas con paraguas pasean, a 9 de octubre de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València reanuda las clases este martes, 14 de octubre, en los centros educativos de zonas inundables y pedanías del sur después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no establezca para mañana riesgo por lluvias en la ciudad.

Así lo ha informado el consistorio en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que también ha detallado que se reabren parques, jardines y cementerios.

Asimismo, ha señalado que, a partir de mañana, se pueden realizar actividades en instalaciones deportivas.