València recrea 750 años después el campamento de Jaume I

Recreación del campamento de Jaume I en València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caballeros, peones, ballesteros, nobles, escribanos y miembros de las órdenes militares han vuelto este fin de semana a ocupar València 750 años después de la mano de una recreación histórica del campamento de Jaume I, una actividad organizada en el Parc Central con motivo de los actos del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, y el 750 aniversario del fallecimiento del Conqueridor.

Los visitantes al Parc Central pueden disfrutar de 'Un campamento de historia viva', una propuesta de recreación histórica y arqueología experimental organizada por el Ayuntamiento de València con la colaboración de la Diputació de València, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Durante dos jornadas, los asistentes pueden vivir en un "auténtico escenario medieval" abierto al público en el que hay un pabellón real y de la nobleza, refectorios de tropa, capilla de campaña, espacios de entrenamiento, zona de estabulación para los caballos, exposición de vestuario del siglo XIII y áreas dedicadas a la ciencia, la paleografía y la cancillería.

Pero, sobre todo, según han señalado, hay "historia en movimiento". Los visitantes pueden contemplar demostraciones de caballería y combate a pie, conocer armas y armaduras, descubrir cómo se vestían los distintos estamentos sociales, asistir a una recreación de una eucaristía de campaña o acercarse a la escritura y la documentación medieval.

La propuesta va más allá de la imagen habitual de la Edad Media asociada exclusivamente a castillos y batallas. El campamento permite descubrir también cómo se organizaba la vida cotidiana, qué papel desempeñaban las mujeres, cómo funcionaban la Casa y la corte de Aragón, cómo se validaban los documentos o de qué manera se financiaba la expansión de la Corona.

De esta manera, la historia de la Corona de Aragón, la conquista de València, la construcción del poder real y la vida cotidiana del siglo XIII "podrán contemplarse no solo a través de explicaciones, sino mediante la recreación de los espacios, objetos y prácticas que formaban parte de aquella sociedad".

DIVULGACIÓN HISTÓRICA

El resultado es un espacio de divulgación histórica en el que la investigación académica, la reconstrucción material y la participación de especialistas y recreadores permitirán al público acercarse al siglo XIII y al mundo de Jaume I desde una perspectiva "rigurosa, didáctica y experiencial".

El programa se articula en cuatro grandes bloques: la expansión de la Corona de Aragón y la conquista; Jaume I, su casa y su corte; los espacios de poder; y la sociedad del siglo XIII.

Este sábado, a partir de las 11:30 horas, se han abierto los espacios de vida civil y militar. La programación aborda cuestiones como los fueros y la legislación medieval, el papel de las mujeres en tiempos de Jaume I, la conquista de València y sus mecanismos de financiación, las armas y armaduras o el combate de los peones.

Por la tarde llega el turno de los ballesteros al servicio de la Corona, las órdenes militares y el Temple, una eucaristía de campaña, la indumentaria medieval y la representación del poder en la Casa de Aragón. El campamento permanece abierto hasta las 20:00 horas.

Este domingo, la actividad comenzará a las 10:00 horas con nuevas demostraciones sobre armamento, tecnología militar y la indumentaria y equipamiento de los templarios. A mediodía, el público podrá descubrir cómo acudían Jaume I y sus nobles a la batalla y, a se podrá asistir a un entrenamiento de caballería y peonía del siglo XIII. La clausura está prevista a las 14:00 horas.

OCHO GRUPOS PARA RECONSTRUIR EL SIGLO XIII

La recreación cuenta con ocho grupos especializados en historia y arqueología experimental procedentes de distintos territorios de España: Militia Regis, Proyecto Clave, Alba Domus, Proyecto Saeculum, Pla de Quart, Portus Maris, Templers del Comtat de Barcelona y Almogávares de Zaragoza.

Los recreadores son los encargados de dar vida a buena parte de las escenas y demostraciones, desde el armamento y la caballería hasta la indumentaria, la documentación medieval y las prácticas vinculadas a las órdenes militares. La iniciativa está dirigida por HPLab History & Development, spin-off de la Universidad de Zaragoza.