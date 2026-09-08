València reforzará más las medidas de seguridad de sus museos y hará seguimiento periódico

Archivo - El Museo de la Ciudad de València en imagen de archivo - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento de València, junto con los responsables de los museos y monumentos municipales, han mantenido este martes una reunión técnica que ha servido para revisar las medidas actuales de seguridad, tanto activas como pasivas, en el conjunto de los museos municipales, y se ha acordado reforzarlas "aún más" frente a posibles ataques como ocurrió con el reciente robo del tesoro del Museo de Villena.

En la reunión se ha acordado establecer un "seguimiento periódico" de las medidas de seguridad de los museos, "reforzando aún más los sistemas de vigilancia y estableciendo posibles medidas a tomar si se detectan puntos vulnerables", según ha informado el consistorio en un comunicado.

"Los museos y monumentos municipales tienen excelentes sistemas de seguridad, pero vamos a reforzar aún más si cabe todas las medidas para garantizar la plena conservación de nuestros museos, monumentos y colecciones. Es un proceso que se va a hacer a corto y medio plazo, para fortalecer la vigilancia y seguir trabajando en la defensa de nuestro patrimonio artístico", ha asegurado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado año destinar 3,6 millones de euros a la vigilancia de museos y edificios históricos municipales, un contrato adjudicado por un plazo de dos años. La contratación de la seguridad contempla la vigilancia de edificios las 24 horas del día, en horarios diurno o nocturno, así como durante el horario de apertura de lunes a sábado, domingos y festivos.

Durante el periodo festivo de Fallas se amplía la vigilancia de determinados monumentos municipales hasta completar la jornada de 24 horas. De esta forma, el personal contratado debe desarrollar funciones como la vigilancia y protección de los inmuebles y los bienes muebles custodiados en su interior; rondas por el interior de los edificios; control de las puertas de acceso; inspección diaria tras la salida del personal; prevenir la comisión de delitos; gestionar los sistemas de alarma; además de intervenir ante conatos de incendios, siniestros, accidentes y otras incidencias.

De igual modo, se garantiza la cobertura plena de comunicaciones entre el personal de vigilancia y seguridad que esté prestando el servicio y el departamento o base de control de la propia empresa, que está en funcionamiento las 24 horas del día.

SOROLLAS

El Ayuntamiento ya ha reforzado las medidas de seguridad en el Museu de la Ciutat, el espacio que acogerá de forma provisional las obras de arte del pintor valenciano Joaquín Sorolla procedentes de la Hispanic Society of America. De esta forma, el consistorio ha modificado el actual contrato para la vigilancia privada del espacio para incrementar la presencia de guardias de seguridad, sobre todo, la presencia de estos profesionales en horario nocturno.

En este sentido, la modificación del acuerdo con la actual empresa, cuyo contrato se firmó el pasado mes de enero, supone una inversión de 207.178,52 euros (IVA incluido). Por otra parte, el consistorio también ha adjudicado las obras y trabajos necesarios para la mejora en las instalaciones del circuito cerrado de televisión e intrusión del espacio expositivo. Finalmente, también se ha adjudicado el contrato para renovar las instalaciones de detección de incendios de la pinacoteca municipal.

En total, las tres iniciativas para ampliar la seguridad y vigilancia en el Museu de la Ciutat ante la llegada de las obras de Sorolla procedentes de la Hispanic Society of America ascienden a 291.917,15 euros.