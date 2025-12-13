València refuerza las medidas ante la alerta roja y pide la suspensión de los partidos del Levante y Valencia Basket

Foto del Cecopal de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha acordado en la reunión del Cecopal de última hora de la tarde de este sábado, ante la alerta roja decretada por lluvias desde el domingo a las 12.00 horas y naranja por tormenta, un refuerzo de las medias adoptadas y ha enviado una carta a LaLiga y al director general del Valencia Basket para solicitar la suspensión de los partidos del Levante UD y Valencia Basket.

Asimismo, el consistorio ha reforzado la vigilancia de los cauces de ríos y barrancos del término municipal; ha decidido cancelar los exámenes de bolsa de trabajo para el EMT en la Universitat Politècnica; se ha puesto en contacto con todos los circos de la ciudad para suspender las funciones del domingo, en sesiones de mañana y tarde, y ha suspendido la autorización para celebrar todas las actividades privadas a las que había dado luz verde dominio público al aire libre.

Otras de las medidas son el cierre de museos, teatros, bibliotecas municipales y oficinas turísticas de la ciudad y dejar abiertos durante toda la jornada los CAES para las personas sin hogar --Santa Cruz de Tenerife, Benimaclet y Carmen--.

De igual modo, se recomienda a todas las comisiones falleras de la ciudad la suspensión de los actos o visitas previstas. El Ayuntamiento recomienda seguir los canales oficiales municipales para conocer las medidas que se van adoptando.

A estas medidas se suman las ya adoptadas a primera hora de la tarde que consistían en suspensión del Rastro, Plaza Redonda y mercados extraordinarios y suspensión de todas las actividades municipales al aire libre previstas con motivo de las fiestas navideñas y las organizadas por Junta Central Fallera.

Los accesos en el Jardín del Turia estarán cerrados y se refuerza el control en el Paseo Marítimo, playas de la ciudad, Pinedo y Saler, así como en el bosque de la Devesa y desde Policía Local se recomienda no pasear por estos lugares.

El consistorio igualmente ha suspendido el concierto del Palau de la Música y actividades extraordinarias organizadas por el Ayuntamiento con motivos de las navidades en barrios y pedanías de la ciudad así como todas las actividades deportivas (exterior e interior) en todas las instalaciones de la Fundación Deportiva Municipal.

El Ayuntamiento ampliará el perímetro de seguridad en los árboles de Navidad instalados que sea necesario tras su revisión mientras que la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico cerrará la pista de hielo, el tiovivo y noria de plaza de San Agustín desde el sábado a las 22 horas.

De igual modo, se ha comunicado a la Feria instalada en el Puerto la recomendación de suspender las actividades a partir de las 22.00 horas del sábado y cancelarla para la jornada del domingo 14 de diciembre y ha comunicado que adopta estas medidas que también se iban a realizan al circo instalado en el Puerto.

La Policía Local está reforzando la vigilancia en las zonas de locales de ocio de la fachada marítima para evitar aglomeraciones de personas y recuerda a los restaurantes de la fachada marítima la necesidad de revisar elementos móviles por las fuertes rachas de viento o posibles mangas marinas que se pudieran producir. Asimismo, en la fachada marítima de la ciudad se recomienda a la población retirar objetos como macetas y similares y asegurar toldos.