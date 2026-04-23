València rendirá homenaje a Palomino con el tapiz floral en honor a la Mare de Déu

Presentación de los actos y cartel de la fiesta - VICTOR GUTIERREZ

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Mariano de València ha acogido este jueves la presentación del cartel oficial y el programa de actos de la festividad de la Mare de Déu 2026, en el que el tapiz floral evocará las pinturas de la bóveda de la Basílica, obra de Antonio Palomino.

El programa de actos en honor a la Patrona de València se desarrollará durante el fin de semana del 8, 9 y 10 de mayo e incluirá citas tradicionales y culturales.

Uno de los elementos más destacados de la celebración, como ya es tradicional, será el tapiz floral de 80 metros cuadrados que se instalará el jueves 7 de mayo, ha destacado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de València, Mónica Gil, ha resaltado que "este año esta pieza adquiere un valor aún más especial, ya que hemos querido que conmemore el 325 aniversario de la finalización de las pinturas de la bóveda de la Basílica, obra de Antonio Palomino", ha subrayado Gil.

"Esa bóveda es una de las grandes joyas del barroco valenciano, una obra que sigue impresionando por su fuerza artística y su capacidad para envolver al visitante en una escena celestial única y que, cada vez que se contempla, sigue revelando nuevos detalles. Entre esos detalles hay uno especialmente significativo: en la propia bóveda también está representada la Virgen de los Desamparados, un elemento que muchas de las personas que acuden habitualmente a la Basílica pueden desconocer y que solo se descubre al alzar la mirada con atención", ha explicado Gil.

Por su parte, el rector de la Basílica, Melchor Seguí, ha indicado que, "con el tapiz floral de este año se quiere, precisamente, rendir homenaje a esa obra, trasladando su belleza a la calle a través de una interpretación floral".

CARTEL

Poco antes de descubrir el boceto elegido para este 2026, Melchor Seguí ha señalado que el diseño del cartel toma como referencia elementos propios de la tradición artística valenciana. "El color azul, protagonista de la composición, remite al azul cobalto característico de la cerámica histórica valenciana y a las cúpulas que forman parte del paisaje urbano, como la de la Basílica de la Virgen de los Desamparados", ha especificado.

Además, ha añadido que la imagen "incorpora, además, motivos ornamentales de inspiración floral y una tipografía de corte clásico que refuerza su carácter representativo".

Mónica Gil ha recordado que desde este jueves, tanto la información como el cartel estarán disponibles en la web municipal y en el canal de información a bordo de los autobuses de EMT València. A partir del martes 28, la imagen se podrá ver en más de 80 mupis repartidos por toda la ciudad.

DECORACIONES FLORALES Y PROCESIÓN

La concejala ha destacado también el esfuerzo por cuidar la ambientación de la ciudad durante estos días. "Como ya viene sucediendo de forma asidua desde 2023, volvemos a apostar por engalanar las calles con motivo de la festividad de la Mare de Déu. Diferentes decoraciones florales aéreas adornarán tramos principales del recorrido de la procesión general del domingo 10, realzando así uno de los momentos más esperados de la celebración", ha recalcado.

El Arzobispado ha destacado que entre las novedades de este año destaca la creación de la plataforma 'Jóvenes de la Mare de Déu', que organizará una vigilia el próximo 30 de abril en la Basílica para dar la bienvenida al mes de mayo.

De igual manera, Juan Melchor Seguí ha destacado la tradicional 'nit de la Mare de Déu' en la que numerosos peregrinos llegan caminando hasta la plaza, que se convierte en el corazón de la ciudad, ha explicado la diócesis. Las celebraciones continuarán con el novenario y culminarán con el besamanos público, en el que el pasado año participaron cerca de 30.000 personas.

Entre los cambios del programa, el vicerrector de la Basílica, Álvaro Almenar ha anunciado el adelanto de la tradicional ronda de tunos al jueves previo a la festividad, con el objetivo de preservar la ofrenda floral. "Lo importante es que se haga la ronda, pero también cuidar ese trabajo tan bonito que convierte la Basílica en un jardín", ha explicado.

PROGRAMA

El viernes 8 de mayo arrancarán las 'dansàs' de las fallas, mientras que el sábado 9 continuará la programación con nuevas 'dansàs' de los grupos de baile de la provincia y de la ciudad de València, así como el concierto de la Banda Sinfónica Municipal de València en la plaza de la Virgen.

En este punto, Melchor Seguí ha anunciado que durante el concierto se estrenará una marcha procesional, creada por el músico y compositor valenciano Javier Forner, bajo el título 'Mare de Déu', inspirada en el conocido Himno de la Coronación, el cual que sonará por primera vez en la procesión vespertina del domingo 10.

Esa misma noche tendrá lugar un castillo de fuegos artificiales, que se disparará en la plaza del Ayuntamiento, a cargo de Caballer FX a las 23.59 horas, y que estará seguido por la dansà actuaciones y un recital de la Associació Cant Valencià d'Estil, en este caso en la plaza de la Virgen.

Finalmente, el domingo 10, día de la festividad, comenzará con la misa de Descoberta en la Basílica, a las 05.00 horas, y la Missa d'Infants en la plaza de la Virgen a las 08.00 horas. Posteriormente, a las 10 horas, se celebrará el traslado de la imagen de la Virgen hasta la Catedral.

A las 14 horas, la pirotecnia Aitana disparará la mascletà en la plaza del Ayuntamiento, mientras que ya por la tarde, a las 17.30 horas, tendrá lugar la procesión general, que recorrerá el itinerario habitual por el centro histórico. Siguiendo la tradición, el 20 de mayo se celebrará el tradicional besamanos público en honor a la Mare de Déu, que será a partir de las 06.00 horas.