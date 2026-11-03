València rinde homenaje a Miquel Navarro con flores a los pies de su icónico 'Parotet' - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València rinde homenaje al escultor Miquel Navarro, fallecido recientemente, y subraya su vinculación con la ciudad con un flores depositadas en su recuerdo a los pies de una de sus obras icónicas: El Parotet.

Con este centro floral, el consistorio "reconoce la importancia de este artista en relación con la ciudad, donde destacan esculturas icónicas de la ciudad como la conocida como 'Pantera Rosa' y el propio 'El Parotet', ambas creadas por el escultor para puntos importantes de la capital del Turia".

La casa-taller de Miquel Navarro en Mislata (Valencia), localidad natal del artista, se llenó este lunes de personalidades y ciudadanos para despedir a uno de los autores clave del arte valenciano y, también, en el panorama nacional e internacional.

En palabras de la alcaldesa de València, María José Catalá, se va un "artista enorme" detrás del cual había una "persona maravillosa que nunca quiso salir de su casa, de su Mislata, de su Valencia, que siempre construyó desde aquí, desde la 'terreta', admirado y enamorado de su tierra e intentando proyectarla al máximo posible".

"Una persona divertida, humilde, muy de Mislata, pero muy enamorada de la ciudad de València" y de cuya Plaza del Ayuntamiento, ha dicho, se "inspiró" para hacer parte de su obra, la que refleja las ciudades, recordaba la primera edil.