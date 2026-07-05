València señaliza la ruta turística del Santo Cáliz para acercar su historia a vecinos y visitantes

Monolito en la Casa del Rellotger - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

València estrena la nueva señalización de la ruta turística del Santo Cáliz, un itinerario urbano que conecta diferentes espacios y edificios vinculados a la reliquia que se custodia en la Catedral de la ciudad, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La actuación, desarrollada por el Servicio de Turismo del Ayuntamiento, permite "acercar su historia a la ciudadanía y a las personas visitantes, así como reforzar la difusión de uno de los elementos más singulares del patrimonio espiritual, histórico y cultural valenciano".

La iniciativa se enmarca en las actuaciones municipales, impulsadas también por el Servicio de Turismo, orientadas a "diversificar la oferta turística de la ciudad y avanzar en el posicionamiento de València como destino de turismo religioso, cultural y patrimonial", especialmente con motivo de la celebración del III Año Jubilar del Santo Cáliz.

La nueva señalética permite dar visibilidad al recorrido y facilita la orientación de las personas que deseen realizar esta ruta urbana. Para ello, se ha instalado un monolito de inicio junto a la Casa del Rellotger, en la calle dels Brodadors, y diez atriles informativos distribuidos en los principales puntos de interés del itinerario.

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha destacado que el Santo Cáliz "es uno de los grandes elementos diferenciales de València y esta actuación nos ayuda a explicarlo mejor, a hacerlo más visible y a conectarlo con una experiencia turística de calidad, accesible y vinculada al patrimonio".

En concreto, los atriles se han colocado en el Reial Monestir de la Trinitat, el Museo de Bellas Artes, los Jardines del Real-Ruinas del Palacio Real, el Real Colegio Seminario del Corpus Christi-Colegio del Patriarca, la Lonja de la Seda, Torres de Serranos, Palacio de los Borja, la Basílica de la Virgen, Plaza del Arzobispo y la Catedral de València.

Los elementos informativos incorporan contenidos en valenciano, castellano e inglés y códigos QR o DdTag. En el caso del monolito de inicio, también se incluye un plano del recorrido con los hitos de la ruta señalados.

Llobet ha indicado, además, que la ruta turística del Santo Cáliz "une historia, tradición y ciudad. Con esta señalización, facilitamos el recorrido y mejoramos la orientación de la ciudadanía y de quienes nos visitan, así como ofrecemos información en varios idiomas para acercar este legado a públicos muy diversos".

El proyecto está financiado por la Unión Europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-NextGenerationEU, y forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de València. Con esta intervención, el Ayuntamiento dota este itinerario de una señalización "homogénea y accesible", que permite "ordenar el recorrido, mejorar la experiencia de visita y hacer más reconocibles los espacios vinculados a la reliquia en el centro histórico de València".