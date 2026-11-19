Valencia será el punto de partida de la Royal League, una nueva liga de freestyle español - ORGANIZACIÓN ROYAL LEAGUE

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valencia será el punto de partida de la Royal League, una nueva liga de freestyle español que reunirá durante nueve jornadas, en diferentes ciudades españolas, a algunos de "los nombres más destacados y queridos de la escena nacional", informa la organización en un comunicado.

La competición contará con un 'line up' formado por Chuty, Skone, Invert, Force, Zasko, Sweet Pain, Tirpa, Jesus LC, Sawi Elekipo y El Demonio en Bici.

De este modo, el cartel reúne a competidores que "regresan del retiro, campeones y figuras muy reconocidas por el público del freestyle español, en una apuesta por combinar experiencia, talento y diferentes generaciones de la disciplina".

A lo largo de la liga, los participantes se enfrentarán en una batalla por jornada, poniendo a prueba su capacidad de adaptación, regularidad y rendimiento durante toda la competición.

Los responsables del certamen subraya que la Royal League "nace con un objetivo claro: ofrecer a los seguidores del freestyle un evento disfrutable, cercano y emocionante, en el que puedan disfrutar de todo el potencial de los competidores y de la esencia de las batallas".

La primera jornada tendrá lugar el próximo 28 de noviembre en la Sala República de Valencia. Las entradas ya están a la venta a través de FeverUp.