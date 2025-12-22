València sigue sin ZBE: el equipo de Catalá rechaza debatir la última propuesta de la oposición

Archivo - El edil de Movilidad en el Ayuntamiento de València y presidente de la EMT de la ciudad, Jesús Carbonell, durante un pleno del consistorio. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València se mantiene sin Zona de Bajas Emisiones (ZBE) al volverse a mostrar este lunes, en el pleno ordinario de diciembre, la falta del consenso necesario para aprobar la ordenanza que ha de regular esta cuestión y las limitaciones al tráfico de vehículos que prevé para reducir la contaminación.

En la sesión plenaria celebrada esta jornada, la última del año, no ha prosperado la moción urgente que Compromís y PSPV-PSOE, los dos grupos de la oposición, han planteado para buscar un acuerdo con el PP --al frente de la Concejalía de Movilidad y de la Alcaldía-- y hacer posible esa normativa.

El equipo de gobierno de la ciudad, formado por PP y Vox, ha rechazado la urgencia de esa iniciativa, por lo que ha decaído y no se ha debatido. El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha justificado ese no señalando que "ahora mismo" la moción de la oposición "ya no es urgente porque antes del 31 de diciembre no se puede tramitar una ordenanza completa --de ZBE-- desde cero".

Carbonell, que ha calificado de "moción meramente política" la propuesta de Compromís y PSPV, ha añadido que de su aprobación "no se derivaría ninguna consecuencia jurídica" y ha remarcado que "su contenido comporta modificaciones sustanciales de la ordenanza" planteada por la Concejalía de Movilidad, "la única que se ha tramitado". "Habría que empezar de cero", ha agregado.

PP, Compromís y PSPV han mantenido contactos durante los últimos meses para llegar a un acuerdo y aprobar una ordenanza que permitiera instaurar en la capital valenciana una ZBE, pero no ha sido posible.

La falta de acuerdo ya se plasmó en los plenos ordinarios de octubre y noviembre y se vio de nuevo en el extraordinario celebrado el 1 de diciembre a petición de la oposición para lograr un pacto que permitiera la entrada en vigor de esta normativa y de las restricciones al tráfico que conlleva en el plazo marcado, para que sea efectiva al inicio de 2026.

Vox se desmarcó de este asunto al mostrar su rechazo a cualquier iniciativa que suponga la aprobación de la ZBE, por considerar que limita la libertad de los ciudadanos y que es una "imposición" del Gobierno central.

Compromís y PSPV anunciaron el pasado viernes que en el pleno de este lunes presentarían una moción conjunta por vía de urgencia "para salvar la ZBE" y evitar "la pérdida de 150 millones" de euros procedentes de fondos europeos que supondrá no ponerla en marcha en el periodo establecido.

Los dos grupos remarcaron, como han expuesto en la sesión plenaria de este lunes, que en esta ocasión su iniciativa no se vinculaba con la revisión del tráfico en la calle Colón y con la eliminación del tráfico rodado en el futuro Corredor Verde para "facilitar la aprobación de la ordenanza".

La edil socialista María Pérez ha considerado que había que hacer "un último intento" en favor de la ZBE y ha dicho a Carbonell que con la moción de urgencia de la oposición tenía, "una vez más, la oportunidad de aceptar" una nueva propuesta para cerrar una ordenanza. "Si usted de verdad tuviera interés en tener una ZBE, podría y debería modificar la ordenanza actual para a posteriori traerla al pleno y poder aprobarla", ha expuesto.

"PORQUE NO LE DEJAN"

Pérez ha añadido que València no tiene Zona de Bajas Emisiones no porque "no quiera" el PP sino "porque no le dejan", ha señalado en alusión a Vox. Asimismo, ha insistido en que los "dos escudos" o "excusas" de los 'populares' para no aceptar las condiciones de la oposición, la revisión de la calle Colón y un Corredor Verde sin tráfico, ha desaparecido de la moción.

María Pérez ha dicho a Carbonell que si no aceptaba el acuerdo "la responsabilidad será suya y de nadie más, aunque lleve un par de meses intentando compartirla" con la oposición.

Desde Compromís, Giuseppe Grezzi ha afirmado que se constata que el 1 de enero de 2026 València no tendrá ZBE y que tendrá que devolver "150 millones de euros". No obstante, ha emplazado a Carbonell y al PP ha aprovechar con la nueva moción de la oposición "una buena ocasión para demostrar que quieren una Zona de Bajas Emisiones" y así "proteger la vida de las personas" y "hacer que la ciudad sea más eficiente". "Estamos hablando de la calidad del aire, de la adaptación al cambio climático", ha apostillado.

En respuesta, Jesús Carbonell ha considerado que la oposición se continua "exactamente en la misma posición que estaba en origen". "Lo único que ha hecho ha sido juntar sus propuestas iniciales, porque se contradecían unas con otras. Se han puesto de acuerdo y han hecho una única que en el fondo es un refundido", ha dicho a Compromís y PSPV.

El edil de Movilidad ha asegurado que él ha planteado "tres propuestas sucesivas" en el tiempo de negociación y ha acusado a la oposición de no querer "escuchar". También ha censurado que estos grupos propongan ahora estacionamiento regulado.

Pérez ha afirmado que su propuesta "no es un refrito" sino "un acuerdo", ha defendido que el aparcamiento regulado "puede servir" y ha considerado "político" el "veto" del PP. La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha dicho que la alcaldesa, María José Catalá (PP), "no quiere escuchar hablar de una ZBE" para no perder los apoyos de sus socios "negacionistas" de Vox.

"UNA OBLIGACIÓN LEGAL"

Durante el pleno, tanto María Pérez como Giuseppe Grezzi han hablado también del informe de fiscalización del Síndic de Comptes por lo que respecta a la ZBE y han destacado que este indica que "es una obligación legal" y que "debe contribuir a mejorar la calidad del aire y a mitigar el cambio climático".

Carbonell ha contestado que "la Sindicatura de Comptes llega a la conclusión de que de 15 ciudades susceptibles de implantar ZBE misiones, solo 5 lo han hecho". "Y dentro del grupo de las que no lo han hecho, que son 10, caben dos opciones: porque no les ha dado la real gana como Paterna, gobernada por el PSOE; o como València, donde habiéndolo intentado con tirios y troyanos no ha habido manera de hacerlo", ha agregado el edil de Movilidad.

También en la sesión plenaria, durante el debate de una moción de Compromís para reclamar mejoras en la EMT se ha hablado igualmente de la ZBE y se ha alertado "del riesgo de pérdida de ayudas" si no se cuenta con esa normativa.

En este punto, María Pérez ha presentado una moción alternativa en la que instaba al gobierno municipal "a aprobar y poner en marcha, con carácter inmediato, una ZBE eficaz, conforme a la normativa estatal, que permita mejorar la calidad del aire y garantizar el acceso de València a los fondos vinculados a la movilidad sostenible". Ambas propuestas han sido rechazadas por el ejecutivo.