València sigue sin ZBE tras no alcanzarse un acuerdo entre PP y la oposición en el pleno municipal de noviembre

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València sigue sin tener una ordenanza reguladora para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y, en consecuencia, sin fecha para que esta normativa sea efectiva y entre en vigor. Esto es así después de que durante las últimas semanas y en el pleno ordinario de noviembre celebrado este martes en el consistorio no se haya llegado a un acuerdo al respecto entre la parte del ejecutivo local que representa el PP, al frente de la Alcaldía y de la Concejalía de Movilidad, y los dos grupos de la oposición: Compromís y PSPV.

En la sesión plenaria del pasado mes de octubre, en la que estaba previsto aprobar la citada ordenanza para que la ZBE entrara en vigor el próximo 1 de diciembre, el PP se quedó solo en la defensa de esta normativa después de que su socio en el gobierno de la ciudad, Vox, se desmarcara de ella por considerar que responde a "directrices abusivas de Bruselas" y que limita "libertades" de los ciudadanos y atendiendo a una orden de su dirección nacional.

Los 'populares' buscaron entonces el respaldo de la oposición y plantearon la opción de negociar y lograr un acuerdo con los grupos que están fuera del equipo de gobierno que lidera la alcaldesa María José Catalá (PP) y que rechazaban la ordenanza por considerarla "de mínimos" y un "trámite" para cumplir las directrices de la UE y no perder los fondos vinculados al desarrollo de la ZBE.

Tras no haberse alcanzado un acuerdo desde la sesión ordinaria de octubre aunque se han mantenido algunos contactos --en concreto, entre los socialistas y la Concejalía de Movilidad--, en el pleno de este martes los dos grupos de la oposición han presentado sendas mociones sobre este asunto y en favor del consenso aunque manteniendo las condiciones que defendían para negociar --como dejar libre de coches el Corredor Verde, en el caso del PSPV, y adoptar medidas para reducir el tráfico en vías como la calle Colón y mejorar la calidad del aire, por parte de Compromís--.

Estas dos iniciativas de la oposición han sido rechazadas con los votos de PP y Vox. Durante su debate, Jesús Carbonell ha lanzado una propuesta para buscar el acuerdo, según ha dicho "la tercera" que presentaba e incluyendo cambios que afectan a las etiquetas de vehículos a los que se limitará la circulación con la ZBE y al ámbito de aplicación.

El edil de Movilidad, que ha presentado su planteamiento como una alternativa in voce, ha detallado que contemplaba "adelantar la prohibición de etiqueta A a los --coches-- de la ciudad a 1 de julio de 2027; prohibir la etiqueta B a los de fuera de la ciudad en el plazo de un año a contar desde el momento en que se incumplan los umbrales de contaminación aplicables a partir de 2030" y que el perímetro "pase por la V-30 incluyendo en la ZBE San Isidro, San Marcelino y el Marítimo".

Compromís y PSPV han insistido en reclamar una normativa que sea "efectiva", con medidas que sirvan para combatir la contaminación en València "ya", y no han aceptado la iniciativa de Carbonell. De este modo, esa alternativa no ha prosperado ni se ha votado.

La sesión plenaria ha concluido sin acuerdo respecto a la regulación y puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones. Al término del pleno, en el turno de ruegos y preguntas, el portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, ha preguntado si Jesús Carbonell va a dimitir al no haberse logrado el consenso y quedarse València por el momento sin ZBE. La alcaldesa ha respondido que no, por lo que el edil de Movilidad se mantendrá en su puesto.