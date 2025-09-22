València sufrió el 16 de septiembre una intrusión de IP rusas que afectó al riego del Jardín del Turia

Archivo - Imagen de archivo de un tramo del Jardín del Túria, en la ciudad de València. - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València sufrió el pasado 16 de septiembre una intrusión informática procedente de IP rusas que afectó únicamente al sistema de riego del Jardín del Turia sin alcanzar a otros equipos del resto de servicios de esta corporación local, según ha informado este lunes el consistorio.

Esta administración municipal ha detallado que "el pasado 16 de septiembre se detectó un funcionamiento anómalo del riego en la Jardín del Turia", cuyo sistema informatizado depende del Organismo Autónomo de Parques y Jardines de esta ciudad.

El consistorio ha explicado que este sistema, que "lleva instalado diez años", tenía "una fuga de seguridad por donde se realizó la intrusión". Tras detectarse esta anomalía "se aislaron los equipos" afectados y la incidencia "ya se ha resuelto".