València supervisa en Nueva York las obras de Sorolla de la Hispanic Society que se expondrán en la ciudad

María José Catalá y Blanca Pons Sorolla supervisan las obras de Sorolla que vendrán a la Hispanic en València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha visitado este viernes la Hispanic Society Museum and Library en Nueva York, donde ha conocido las piezas que próximamente viajarán a València para ser exhibidas en el nuevo museo dedicado a la Colección Sorolla de la Hispanic Society, el Palacio de las Comunicaciones.

La primera edil ha sido recibida por el director de la Hispanic, Guillaume Kientz, y por la bisnieta del pintor y principal experta en su vida y obra, Blanca Pons-Sorolla, según recoge el consistorio en un comunicado.

Las piezas están siendo inventariadadas por la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, quien también ha estado presente en la visita, junto al concejal de Cultura del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno, y la de Turismo, Paula Llobet.

"Esta proyecto supone saldar una deuda con nuestro artista más internacional y va a transformar la oferta cultural de la ciudad y fortalecer el vínculo entre València y el panorama artístico internacional. Ya en su época, Sorolla y Archer M. Huntington, fundador de la Hispanic Society of America, establecieron esta alianza que ahora se revitaliza", ha resaltado Catalá.

La alcaldesa ha destacado que València "albergará la primera sede internacional de la Hispanic Society en el Palacio de las Comunicaciones de València, en la Plaza del Ayuntamiento, y será la sede europea de la institución", al tiempo que ha agradecido a la entidad su "predisposición y colaboración".

"Para València es un orgullo ser la primera sede europea de esta institución, la primera vez que la Hispanic sale de Nueva y lo va a hacer a la ciudad de Sorolla. Y esto tiene mucha coherencia con el lugar, con los fondos, con la historia de esta relación tan especial de Huntington y Sorolla", ha resaltado.

IMPACTO DE 20 MILLONES DE EUROS ANUALES

Las primeras estimaciones del Ayuntamiento de València apuntan que el impacto económico en la ciudad de la sede la Hispanic Society pueden alcanzar los 20 millones de euros anuales y los 200.000 visitantes anuales.

"Es un proyecto de ciudad, de país con un impacto muy importante y que está en línea con el trabajo que llevamos desarrollando en los últimos dos años: dotar a València de identidad, que los grandes valencianos tengan un lugar en su casa, sentirnos orgullosos de las personas que han hecho grande esta ciudad a lo largo de la historia", ha concretado Catalá.

La sede albergará más de 200 obras del pintor valenciano y contará con la creación de una sala multisensorial dedicada a las Fallas, "la fiesta más importante de València". "El Palacio de las Comunicaciones es espejo del Ayuntamiento, la plaza que es la catedral de la pólvora de nuestra fiesta más universal. Y lo vamos a hacer a través de una experiencia 360 con un cubo inmersivo con el que se podrá sentir, vibrar o conmoverse con una mascletà, con la ofrenda, con la pólvora y el fuego, con la música", ha apuntado.

CESIONES TEMPORALES

Durante la visita, la alcaldesa ha trasladado a los responsables de la Hispanic Museum and Library que el Ayuntamiento prestará para exposiciones temporales los cuadros de Sorolla que son propiedad del Ayuntamiento para nutrir este proyecto. Concretamente, se trata de siete obras de Joaquín Sorolla forman parte de la colección histórico-artística del Ayuntamiento de València, entre las que destacan 'Mi familia' (1901) y 'Mi jardín' (1917),

"Queremos contribuir a este proyecto que ha puesto en marcha la Hispanic Society con la Generalitat Valenciana, de la mano de Blanca Pons Sorolla. Es un orgullo que Sorolla vuelva a su ciudad natal porque nadie como él mostró al mundo la luz de València", ha dicho.

Asimismo, ha valorado que, con este proyecto, "no solo València une lazos con uno de sus pintores más internacionales, sino que además conectamos Valencia con una gran potencia cultural mundial que es Nueva York". "Y vamos a situar a València en el mapa internacional cultural", ha prometido.

Por su parte, Blanca Pons-Sorolla ha subrayado que, para la familia del pintor, resulta "superemocionante" y es "una gran ilusión que Sorolla pueda volver a su casa para que pueda ser admirado en su ciudad". "Es una oportunidad increíble para todos: para Sorolla, para València y para España", ha agregado.