València suspende por lluvias la actividad lectiva este lunes en pedanías afectadas por la dana y zonas inundables

Archivo - Una persona sujeta un paraguas como consecuencia de la lluvia, a 6 de febrero de 2023, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha activado las medidas previstas para la alerta naranja por lluvias para este lunes y ha decretado la suspensión de la actividad lectiva en las pedanías afectadas por la dana del pasado 29 de octubre y zonas inundables.

En concreto, los centros educativos afectados en zonas inundables son CEIP Camí de l'Horta (Benimámet- Beniferri), CEIP José Senent (Massarrojos), IES Isabel de Villena (València), CEIP Vicente Blasco Ibáñez (València), Escola Privada de Música de El Palmar (El Palmar), Escola Privada de Música Agrupació Musical (Massarrojos), Centre Estranger Valencia Montessori School (València).

Las escuelas ubicadas en pedanías afectadas por la dana que no tendrán clases este lunes son Centre Privat Nuestra Señora del Rosario (València), CEIP Forn d'Alcedo (Forn d'Alcedo), CEIP Padre Manjón (València), Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral), Escola Privada de Música C.Instr. Musical Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral), IES El Ravatxol (Castellar-Oliveral), CEIP Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral), Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Sambori- La Torre (València), Centre Privat FP Cffolgado (València), CEE PÚB. Rosa Llácer (Castellar-Oliveral), Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Formiguetes (Castellar-Oliveral) y Escola Privada de Música Sedajazz (València).

Desde el consistorio recomiendan al resto de centros educativos no realizar actividades en el patio durante la jornada de este lunes.

También se activan el resto de medidas habituales: cierre de parques y jardines, y cementerios; suspensión de la actividad al aire libre de la FDM y apertura del CAES de Emergencias Climáticas del Carmen.