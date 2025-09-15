València suspenderá con alerta naranja las clases en centros de zonas inundables y afectadas por la dana

Archivo - Imagen de archivo de un aula infantil en un centro escolar. - GVA EDUCACIÓ - Archivo

La actividad se cancelará siempre con aviso rojo y se informará de la situación cuando sea amarillo

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València suspenderá las clases en los centros educativos de la ciudad no universitarios que estén ubicados en zonas inundables o inundadas con la dana del pasado 29 de octubre cuando se decrete alerta naranja para este municipio, siempre que esta se haga con la antelación que permita mantener esos espacios cerrados. Este medida afecta a 19 centros: siete en las primeras áreas y doce en las segundas.

"Ahí se suspenderán las clases siempre que haya margen de anticipación para poder anunciarlo tanto a los centros educativos como a los padres", ha señalado este lunes el concejal de Prevención y Extinción de Incendios, Juan Carlos Caballero, tras presidir la Junta de Protección Civil celebrada en el consistorio de la capital valenciana para coordinar acciones ente la campaña de lluvias de otoño.

"Se ha tomado hoy la decisión, en aquellos centros escolares no universitarios que se encuentren en zonas inundables o inundadas, de cancelar "automáticamente" la "actividad docente siempre que se tenga una preemergencia, un preaviso", de alerta naranja, ha agregado la edil de Educación, Rocío Gil, que ha participado también la citada reunión.

Gil ha precisado que si esa alerta llega más tarde, cuando los alumnos ya estén en los centros educativos, se tendrá en consideración es situación "atendiendo a las recomendaciones de bomberos".

Juan Carlos Caballero ha comentado que cuando la alerta por precipitaciones sea roja, el Ayuntamiento ordenará "cerrar los colegios siempre también que sea previsible" y que se tenga "suficiente antelación para" suspender "la actividad docente con tiempo para que los padres no lleven a los niños a los centros".

Igualmente, ha expuesto que cuando el aviso por lluvias sea amarillo, se avisará a los centros docentes de la situación meteorológica y de las previsión que haya para la ciudad de València.

"ESTE MISMO LUNES"

La titular de Educación ha destacado que este mismo lunes "se va a comunicar a todos los centros" que están en zonas inundables o inundadas la medida adoptada por el consistorio "para que la puedan trasladar a los padres y madres" de los alumnos y estos sepan cómo se va a actuar en situación de alerta naranja preavisada".

Los centros escolares afectados por la nueva medida ante alerta naranja por lluvias son siete en las zonas consideradas inundables según lo que recoge el Patricova (Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana): Ceip Camí de l'Horta Benimàmet-Beniferri; Ceip José Senent y Escola Privada de Música Agrupació Musial, en la pedanía de Masaarrojos; IES Isabel de Villena, Centre Estranger Valencia Montessori School y Ceip Vicente Blasco Ibáñez, en València, y Escola Privada de Música El Palmar, en este núcleo de población.

Los centros escolares en los que se adoptará esta decisión en las zonas que han sufrido inundaciones son: Centro privado Nuestra Señora del Rosario, CEIP Padre Manjón; Centre privado de Educación Infantil primer ciclo Sambori-La Torre; Centre privado FP CFFolgado y Escola Privada de Música Sedajazz.

A estos se suman el CEIP Forn d'Alcedo, la Escola privada de música Santa Cecilia Castellar-Oliveral; Escola privada de música C.Instr. Musical Castellar-Oliveral, IES El Ravatxol, el CEIP Castellar-Oliveral, el Centro de Educación Especial público Rosa Llácer en esa misma pedanía y también allí el centro privado de Educación Infantil Primer ciclo Formiguetes.

"PARA ANTICIPARNOS"

"Esto lo hacemos para anticiparnos y prever", sabiendo que "hay zonas que tienen mayor riesgo que otras y que lo más importante es la seguridad de los valencianos y proteger a los vecinos de la ciudad", ha añadido Caballero. "Con este objetivo se ha tomado esta decisión, para afrontar el curso esperando tener el menor riesgo posible, pero para estar preparados", ha insistido.