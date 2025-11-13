València transformará los tapones de botellas recogidos en Mestalla en mobiliario y material deportivo

VALÈNCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

València ha presentado este jueves el proyecto pionero 'Tapones por el deporte', una iniciativa innovadora que promueve la economía circular a través de la revalorización de residuos generados en el ámbito deportivo. En concreto, transformará tapones de botellas en mobiliario y material deportivo, que se destinarán a las instalaciones deportivas municipales afectadas por la dana.

Este proyecto piloto, que se desarrollará durante un año y medio, hasta finales de 2026, se centra en la recolección de tapones de botellas en el Camp de Mestalla para transformarlos en nuevos productos útiles para el deporte y el ocio como asientos y redes para mesas de ping pong. Estos elementos se destinarán a la renovación de instalaciones deportivas municipales en las pedanías de Forn d'Alcedo, Castellar-l'Oliveral y La Torre, según ha concretado el Ayuntamiento en un comunicado.

La concejala de Innovación del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, ha señalado que con esta iniciativa "aunamos tres pilares fundamentales como son la innovación, la sostenibilidad y la solidaridad con el fin de consolidar un modelo de ciudad más responsable que transforma los residuos en oportunidades".

El acto ha contado con la participación de representantes de las cuatro entidades que forman parte del proyecto: València Innovation Capital, encargada de la coordinación general de esta iniciativa, el Valencia CF, el Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS) y la Fundación Deportiva Municipal.

Además, con este proyecto persigue "tres grandes metas": explorar el potencial de la economía circular en eventos deportivos multitudinarios, demostrando cómo los residuos plásticos pueden transformarse en productos de valor añadido a través de su reciclaje; el fomento de la concienciación ciudadana sobre la sostenibilidad y la gestión responsable de los residuos; y generar un "impacto social positivo" al destinar los beneficios a la mejora de las instalaciones deportivas municipales de las zonas afectadas por la dana.

Por su parte, el director de Infraestructura y Operaciones del Valencia CF, Christian Schneider, ha mostrado la satisfacción del club por formar parte de esta iniciativa: "Ponemos a disposición nuestras instalaciones como son el Camp de Mestalla y la Ciudad Deportiva para recoger los tapones que después se revalorizarán y se utilizarán como material deportivo para las zonas afectadas por la riada y, por ello, queremos animar a todos los aficionados a colaborar porque son ellos la pieza esencial de este proyecto que une deporte, sostenibilidad y compromiso social".

Asimismo, el investigador líder en Reciclado Mecánico de AIMPLAS, Adrián Morales, ha indicado que gracias a la innovación en reciclado de plásticos "conseguimos que un residuo como un tapón se convierta en una materia prima de alto valor, lista para ser transformada en productos que mejoran nuestras ciudades, es decir, le damos una segunda vida útil".

El proyecto incluye una campaña de comunicación y sensibilización dirigida, por un lado, a los aficionados que asisten a Mestalla con el objetivo de informales y animarles a la recogida de tapones durante los partidos y, por otro, al público general, con el fin de difundir los avances del proyecto a lo largo de todas sus etapas.