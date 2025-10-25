València y la UV renuevan su colaboración para prevenir adicciones en la población juvenil

VALÈNCIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, y la Universitat de València (UV) han firmado un nuevo convenio de colaboración destinado a reforzar los programas preventivos frente a las adicciones con sustancias en adolescentes del municipio.

Este acuerdo permitirá continuar desarrollando e investigando programas de prevención en adicciones con sustancias en los centros educativos de València, con la combinación de la experiencia técnica del Servicio de Adicciones del Ayuntamiento y el conocimiento científico del Departamento de Psicología Básica de la UV, ha destacado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Bienestar Social, Marta Torrado, ha resaltado la prevención como "una de las herramientas más eficaces para cuidar la salud y el bienestar de nuestros jóvenes" y ha añadido que con esta colaboración "se sigue apostando por la educación y la investigación como pilares fundamentales para reducir las conductas de riesgo y construir una València más saludable".

El convenio, con una vigencia inicial de dos años prorrogable por otros dos, contempla una aportación municipal de 42.500 euros en 2025 y de 50.000 euros en 2026 para financiar actividades formativas, materiales y la implementación de los programas.

A través de esta colaboración se realiza el taller 'Astrolabio' sobre prevención de consumo de drogas en los centros escolares de València. Este taller es una actividad formativa e interactiva que facilita al alumnado información sobre las drogas, sus efectos y consecuencias, proporcionando estrategias de reflexión para "fomentar el pensamiento crítico en la toma de decisiones, reduciendo los factores de riesgo y potenciando los factores de protección". La población destinataria de este taller es el alumnado de Educación Secundaria y de primer curso de Formación Profesional.

En el anterior curso 2024/2025, se han beneficiado de este programa un total de 2.562 alumnos y alumnas de 30 centros escolares. Entre las acciones previstas destacan la formación de estudiantes de practicums de la Facultad de Psicología, la aplicación de programas preventivos en formato presencial, la elaboración de informes de resultados y la difusión de los avances científicos sobre la prevención de adicciones con sustancias en adolescentes.

La iniciativa refuerza el "compromiso" de ambas instituciones con la promoción de hábitos saludables y la prevención de conductas de riesgo en la población joven, apostando por un modelo de trabajo conjunto entre la comunidad académica y los servicios públicos municipales.

Torrado ha subrayado que trabajar junto a la Universitat de València "permite acercar la ciencia y la evidencia a las políticas públicas para asegurar que las acciones que impulsamos desde el Ayuntamiento sean efectivas y sostenibles en el tiempo".