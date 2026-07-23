València vive su undécima noche tórrida consecutiva y Orihuela registra la mínima más alta con 26,6 grados

Archivo - Varias personas montadas en bicis por la noche en verano en València - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València ha registrado este jueves su undécima noche tórrida consecutiva con una temperatura mínima de 25,4 grados, con lo que suma ya 12 noches tórridas en lo que llevamos de verano. Durante la pasada madrugada, Orihuela (Alicante) ha anotado el récord de la mínima más elevada en la Comunitat Valenciana con 26,6 grados.

Castelló de la Plana, por su parte, lleva diez noches tórridas consecutivas, 11 en el total del año, este jueves con una mínima de 25,1 grados. Y el observatorio de Alicante suma un total de nueve noches tórridas, detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La pasada noche ha vuelto a ser tórrida tanto en el litoral como en localidades altas situadas encima de la inversión térmica. Las mínimas más altas se han registrado en Orihuela, 26,6ºC; Alicante, 26,3ºC; aeropuerto de Alicante-Elx, 26,2ºC; Rojales, 26,1ºC; Miramar, Novelda y Vilafranca, 26ºC; Morella, 25,8ºC; Castellfort y Zarra, 25,7ºC; Benidorm y Xàbia, 25,6ºC; Pego, 25,5ºC; Oliva y València, 25,4ºC; Elx, 25,2ºC; Castelló de la Plana, 25,1ºC; Tancat de Mília, 24,7ºC; Torreblanca, 24,5ºC; aeropuerto de Valencia, 24,1ºC; Sagunt y Vinaròs, 23,5ºC; Xàtiva, 23,4ºC; Alcoi, 23,3ºC.

Este jueves hay cielo raso, pero sigue la calima y el aspecto del cielo tiene un color blanquecino que denota la importante intrusión de polvo que se está produciendo, visible también desde las imágenes de satélite. Según Aemet, la previsión muestra la importante intrusión de polvo desde hace varios días, provocada por una dana estacionaria al noroeste de la Península y una alta en niveles medios sobre el norte de África.

El sábado será un día de viento de poniente, que dará lugar a temperaturas de 36 a 39 grados en el litoral, pero ese mismo viento de poniente irá arrastrando la masa de aire cálida cargada de polvo hacia el Mediterráneo.

Ya el domingo definitivamente refrescará en todo el territorio, al renovarse la masa de aire por otra sin polvo, lo que dará lugar a buena visibilidad y cielo más azul. La masa de aire nueva será más seca, por lo que no solo bajará la temperatura, sino también la sensación de bochorno

De hecho, la previsión para el domingo a mediodía ya muestra a la Comunitat Valenciana totalmente libre de polvo en suspensión en el aire.